Светящийся фонтан появился в парке «Швейцария». ФОТО: Парк "Швейцария"

После закрытия сезона фонтанов в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде появился зимний светящийся фонтан. Снимками диковинной достопримечательности поделились представители парка в социальных сетях.

- Добро пожаловать полюбоваться зимним вариантом большого фонтана на аллее около планетария, - говорится в сообщении. - Светящие, словно ожившие струи, играют огнями и создают эффект реального водного аттракциона. На весь зимний, точнее, холодный период работы парка фонтан становится популярным арт-объектом.

Представители парка предложили нижегородцам сделать эффективные снимки и видеоролики на фоне светящегося фонтана. Делиться ими можно в комментариях или в личных общениях группы.

- Это пока не конкурс. Но скоро объявим и его. Ведь впереди самые волшебные праздники – Новый год и Рождество, а значит, время подарков и приятных сюрпризов, - пообещали представители парка.

Он будет работать всю зиму. ФОТО: Парк "Швейцария"

Напомним, ранее мы писали, что фонтаны в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде законсервировали на зиму 17 октября.

– В понедельник большой и малый фонтаны закроют на зимнюю спячку. И брызгами воды мы будем любоваться только в виде осенних дождей, а потом – в форме льда и снежинок, – отметили тогда представители парка в телеграм-канале.