Из учительницы в порноактрису: любовник обманул доверчивую нижегородку и слил в сеть пикантное видео с ее участием

Увидев видеоролик с собой, женщина поспешила обратиться в полицию. Фото: Олег Укладов, архив КП.

Не самая приятная история произошла с учительницей из Нижнего Новгорода. Неожиданно для себя нижегородка стала героиней пикантных роликов в разделе «любительское видео» на сайте для взрослых. Как выяснилось, ее бывший ухажер снимал их встречи на телефон и регулярно выкладывал в сеть. На ролик случайно наткнулся другой знакомый нижегородки и поспешил ей сообщить об этом. После того, как коварный план вскрылся, женщина несколько дней не выходила из дома и плакала.

- У меня был шок! Мы с мамой ревели. Для меня это предательство ужасное. В страшном сне невозможно представить, что такое сделал близкий человек! Участия я в съемках не принимала, понятия не имела. Для меня это в любом случае травма. Работать с психологом, наверное, предстоит до конца жизни, - рассказала «Кстати» пострадавшая.

В какой-то момент женщине действительно показалось, что партнер ведет себя странно. Только потом выяснилось, что его поведение обусловлено желанием снять горячее видео.

- У него телефон стоял у задней стенки кровати. Я говорю: «А почему он так стоит у тебя? Он же упадет! - вспоминает женщина.

Видимо, именно так злоумышленник и создавал контент — включал режим видеозаписи на телефоне, поворачивал его и ставил в вертикальном положении. Партнерша при этом ни о чем не догадывалась. По ее словам, на опубликованном видео не видно головы, но узнать себя в принципе можно. После того, как нижегородке открылась правда о партнере, она решила встретиться с ним и обсудить произошедшее, но местного Тинто Брасса и след простыл. Мужчина не отвечает на звонки, не появляется по месту проживания.

- Я думаю, что таких видео было много. Человек выставлял их на сайте и таким образом зарабатывал. Я побежала в полицию, подала заявление на человека. Его вызвали, он отказывается до сих пор потому что, видимо, ответственности боится, - добавила женщина.

Факт обращения потерпевшей в полицию корреспонденту «КП-Нижний Новгород» подтвердили в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду:

- 8 июня текущего года в отдел полиции № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду поступило заявление от местной жительницы по факту распространения в сети Интернет видеоматериала, затрагивающего ее частную жизнь. В настоящее время сотрудниками ОВД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Потерпевшая также сообщила, что обращалась в прокуратуру по этому поводу, но в экспертизе ей отказали ввиду отсутствия исходника видео. По счастью, сотрудники интернет-сервиса пошли ей на встречу и удалили тот самый видеоролик.