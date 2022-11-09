Три человека пострадали в массовом ДТП в Дзержинске 9 ноября

Всего участниками аварии стали три автомобиля. Фото: Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Массовое ДТП произошло утром 9 ноября в Дзержинске – на улицах города столкнулись три автомобиля. Авария произошла недалеко от дома №10 на улице Попова, а среди пострадавших оказалось три человека.

Примерно в 08:30 на дороге не смогли разъехаться 20-летний водитель каршеринг-автомобиля марки Volkswagen Polo, а также иномарка Nissan Qashqai под управлением 40-летнего мужчины и КамАЗ, за рулем которого был 41-летний мужчина.

– В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры Volkswagen Polo, их доставили в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

ДТП произошло у дома №10 на улице Попова. Фото: ДТП и ЧП Дзержинск.

В настоящее время все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются сотрудниками ГИБДД. Однако именно от очевидцев происшествия стало известно точное количество пострадавших.

– Два пассажира в тяжелом состоянии, ещё один оставался в машине, потребовалась деблокация, – написали в социальных сетях местные.

Они также рассказали, что при обгоне водитель «Делимобиля» не справился с управлением и влетел в грузовик. Кстати, судя по кадрам с места происшествия, у КамАЗа оказался вырван передний мост.

Пострадавших трое. Фото: ДТП и ЧП Дзержинск.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижегородской области нетрезвый дальнобойщик пытался дать взятку сотруднику ДТП европейской валютой, в связи с чем был задержан.

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