День защитников Отечества отметили в Мининском университете

В Мининском университете прошли мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества. 22 февраля более 150 школьников и студентов, в том числе представителей Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения “Юнармия”, проходили интеллектуальный квиз на знание истории, а также для них проводились мастер-классы по изготовлению свечей и открыток для участников СВО и ветеранов ВОВ.

Организовали мероприятие студенты-активисты и преподаватели факультета дизайна, изящных искусств и медиатехнологий.

- Наша задача состоит в том, чтобы привить нашим детям любовь к Родине, а для этого необходимо рассказывать истории людей, событий, - сказал ректор Виктор Сдобняков. - Поэтому мы должны уделять особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Я рад, что наши студенты проявляют инициативу и организуют такие важные события, ведь от жизненной позиции будущих педагогов во многом зависит будущее нашей страны.

В мероприятии приняли участие более 150 школьников и студентов

Кроме того, Мининский университет в рамках Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ продолжает сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Пункт сбора гуманитарной помощи находится в первом корпусе Мининского университете (ул.Ульянова,1, каб. 128) По возникающим вопросам необходимо обращаться в отдел по молодежной политике и воспитательной работе. Телефон для справок 262-20-44 (доб.186).

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина