“Завтрак с проректором” организовали студенты Мининского университета

Завтрак с проректором Мининского университета Эльвирой Самерхановой студенты вуза провели в рамках Всероссийского проекта, который так и называется - “Завтрак с проректором”. Такая встреча прошла в педагогическом университете уже во второй раз. За столом с руководителем вуза встретились студенты разных курсов, магистратуры и аспирантуры.

- Мероприятие уже зарекомендовало себя как важный ресурс для коммуникации со студентами, - отметила первый проректор Эльвира Самерханова. - Проект стал для нас территорией неформального общения, где мы - взрослые - делимся своим опытом в построении научной и профессиональной деятельности, а студенты в свою очередь вдохновляют нас на новые проекты.

В неформальной обстановке студенты задавали разные вопросы, в том числе - о написании диссертации и проведении научных исследований.

- Пообщавшись с Эльвирой Камильевной, мы узнали, каким путём идет научно-исследовательская деятельность в нашем университете, что нового будет внесено в студенческую жизнь и как лучше реализовать себя в науке, - поделилась студентка 1 курса магистратуры факультета психологии и педагогики Антонина Семикина.

Завтрак сначала нужно было приготовить

А будущий психолог София Волкова уверена, что совместная деятельность помогает найти больше общих тем для обсуждения.

- Я рада, что смогла принять участие в проекте и задать свой вопрос, - рассказала о своих впечатлениях студентка 3 курса факультета психологии и педагогики. - Эльвира Камильевна уделила внимание каждому, так что завтрак получился не только вкусным, но и продуктивным. Думаю, что такие встречи необходимы — они позволяют участникам дать друг другу обратную связь, а это всегда очень ценно.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина