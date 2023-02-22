Старшеклассники города и области сдавали нормы ГТО в Мининском университете

В Мининском университете прошло мероприятие, во время которого школьники города и области сдавали нормы ГТО. В июне, перед началом приемной кампании-2023, старшеклассники, успешно сдавшие нормативы, получат знак отличия - бронзовый, серебряный или золотой, которые дадут им дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.

Кроме сдачи норм ГТО, амбассадоры вуза провели для юных спортсменов экскурсию по 4 корпусу Мининского университета, в котором располагается факультет физической культуры и спорта, рассказали о студенческой жизни, а представители приемной комиссии ответили на вопросы будущих абитуриентов.

- Мы стремимся к расширению возможностей нашего университета в том числе для абитуриентов и предоставляем им шанс повысить свою конкурентоспособность, ведь при поступлении в вуз дополнительные баллы могут сыграть решающую роль, особенно если речь идет о поступлении на бюджет. Сдача ГТО в Мининском с этого года станет хорошей традицией, - сказал ректор Мининского Виктор Сдобняков.

По словам декана факультета физической культуры и спорта Мининского университете Анатолия Лукутина, сдать нормы ГТО в вузе можно будет уже 26 февраля и 26 марта в 4 корпусе (пл. Минина, 7А). Организатор мероприятия - Центр тестирования ФОК “Заречье”.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина