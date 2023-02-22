Подарок защитникам

Вместе с гуманитарным грузом, собранным заводчанами, российским солдатам будет отправлен сборник патриотических стихов «Россию победить нельзя!». Он выпущен при поддержке АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», первичной профсоюзной организации завода и личном участии председателя городской Думы города Нижнего Новгорода Олега Лавричева.

В него вошли стихи арзамасских поэтов творческого объединения «Литературная среда», рисунки детей, принявших участие в акции «Наша армия сильна, охраняет мир она!» и письма участников акции «Тепла связующая нить».

Сборник выпущен тиражом 200 экземпляров.

Фото: Пресс-служба АПЗ