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Новости компаний22 февраля 2023 11:36

Подарок защитникам

Российским солдатам будет отправлен сборник патриотических стихов «Россию победить нельзя!»
Подарок защитникам

Подарок защитникам

Вместе с гуманитарным грузом, собранным заводчанами, российским солдатам будет отправлен сборник патриотических стихов «Россию победить нельзя!». Он выпущен при поддержке АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», первичной профсоюзной организации завода и личном участии председателя городской Думы города Нижнего Новгорода Олега Лавричева.

В него вошли стихи арзамасских поэтов творческого объединения «Литературная среда», рисунки детей, принявших участие в акции «Наша армия сильна, охраняет мир она!» и письма участников акции «Тепла связующая нить».

Сборник выпущен тиражом 200 экземпляров.

Фото: Пресс-служба АПЗ

БИЗНЕС-ПРЕСС