Мы не остались в стороне!

Приборостроители приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой республик и солдат, находящихся в зоне действия специальной военной операции.

Помочь и поддержать

В начале года на предприятии объявили очередной сбор гуманитарной помощи для российских солдат и мирных жителей города Соледара, которых эвакуировали в город-побратим Харцызск, где был организован пункт временного размещения.

– Мы собираем не только вещи, но и денежные средства, – рассказывает председатель ППО АПЗ Александр Тюрин. – Сами закупаем все необходимое. Сейчас больше всего нужна питьевая вода. В январе на собранные заводчанами средства приобрели два тепловизора и две рации для служащего, мама которого трудится на заводе. Активное участие в сборе вещей и средств приняли и организации, входящие в Координационный совет профсоюзных организаций и предприятий города.

Центром сбора стал Совет ветеранов завода. Здесь гумпомощь сортировали и упаковывали.

– Приносят теплые вещи, медикаменты, средства гигиены, одноразовую посуду, нательное белье и многое другое. Приходят не только наши, заводские, но и просто жители города, учащиеся школ, работники различных организаций, которые узнали, что у нас идет сбор, – рассказывает председатель Совета ветеранов Татьяна Сухарева. – Недавно ветеран АПЗ Галина Александровна Виткина передала 5 тысяч рублей с просьбой купить на них балаклавы. А Любовь Константиновна Вольнова принесла не только теплые носки, но и стихотворение собственного сочинения, мы его распечатали и листочки вкладывали в готовые к отправке коробки. Это дорогого стоит…

Приборостроители поддержали и Всероссийскую акцию по изготовлению блиндажных свечей. Сбор банок и заливку их парафином взял на себя Молодежный совет АПЗ. Для этого цех №68 выделил 20 кг парафина, еще 20 кг приобретено на собранные заводчанами средства.

– На фронте несколько моих друзей, думал о них, когда делал свечи, – говорит Максим Вилков, инженер по комплектации оборудования ОГМ. – Рад, что могу чем-то помочь товарищам.

Сейчас в ТЦ «Легенда» организован временный склад гуманитарного груза, откуда он отправится в зону СВО.

Добрые письма

Важна сегодня и моральная поддержка наших бойцов. Дети приборостроителей, а также воспитанники городских детских садов и общеобразовательных школ подготовили открытки к 23 февраля с добрыми пожеланиями и яркими рисунками.

– Это сильная мотивация для фронтовиков, – отметил Александр Тюрин. – Мы уже отправляли письма солдатам прошлым летом. Знаю, что детские работы придают им силы идти вперед и не сдаваться. Солдаты носят письма с собой, а рисунки вешают в блиндажах.

Все, что подготовили для участников СВО заводчане, неоценимо. В стороне не остался ни один приборостроитель.

– Наши солдаты понимают, что у них есть надежный тыл, что их ждут дома, – говорит контролер БТК-53 Юлия Несветайлова. – А мы будем здесь стараться делать все ради Победы!

Екатерина Ядрова

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