Экс-главу нижегородского Минтранса Вадима Власова приговорили к четырем годам колонии. Фото: Личная страница Вконтакте

В Нижнем Новгороде поставлена точка в деле бывшего министра транспорта Нижегородской области Вадима Власова – после четырех лет расследований и судебных разбирательств суд приговорил его к четырем годам колонии. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Советского районного суда.

- Вадиму Власову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима, - рассказали «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе суда. – Также ему в течение трех лет запрещается занимать любые государственные или муниципальные должности, а также посты в государственных корпорациях.

Напомним, бывшего министра транспорта обвиняют в превышении должностных полномочий. На скамье подсудимых он оказался вместе с экс-руководителем Главного управления автомобильных дорог» Денисом Цветковым, которым сегодняшним решением суда приговорен к 2,5 годам условно. Занимать государственные должности ему запрещено в течение двух лет.

- В период с октября по декабрь 2018 года бывший министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области с целью создания благоприятных финансовых условий для подконтрольных организаций и самостоятельного определения подрядчиков на содержание автомобильных дорог дал незаконные указания исключить возможность заключения государственных контрактов на содержание автомобильных дорог с другими коммерческими организациями. При этом в ходе проведения закупок была ограничена конкуренция, - сообщается на сайте Генеральной прокуратуры. – Речь идет о дорогах на территории Пильнинского, Краснооктябрьского и Сергачского, Кстовского, Сеченовского, Княгининского и Сергачского, Починковского и Большеболдинского районов.

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