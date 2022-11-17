Подпольный цех с палёным алкоголем на 2 млн рублей накрыли в Нижнем Новгороде

Злоумышленников задержали. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Подпольный цех, где готовили к продаже палёный алкоголь, накрыли в Нижнем Новгороде. Он располагался в ангаре в одном из садовых товариществ. Владельцем оборудованного цеха с ручной линией по розливу крепких напитков оказался 54-летний нижегородец, который раньше не был замечен за незаконной деятельностью и судим не был.

При обыске полицейские изъяли более 10 тысяч бутылок с палёным алкоголем, а также свыше 3 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, огромное количество пустых бутылок, пробок, бобины с имитацией марки, картонные коробки и тетради с черновыми записями.

В другом районе обнаружился склад для хранения алкогольной продукции. Оттуда изъято более 7,7 тысячи литров палёной водки, портвейна, настойки и спирта на сумму свыше 2 миллионов рублей.

Пробки. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

– В настоящее время 54-летний мужчина находится под подпиской о невыезде. Также в отделы полиции были доставлены два иностранцы, которые участвовали в процессе производства, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Известно, что один из иностранцев находится на территории России незаконно, а второй незаконно работал. На обоих составили протоколы об административном правонарушении.

Канистры. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Возбуждено уголовное дело по статье: «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенные в крупном размере».

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