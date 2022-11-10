Водитель «Логана» чудом выжил после наезда на ограждение и лобового столкновения с «Опелем» в Дзержинске

ДТП произошло в поселке Бабушкино около полудня. Фото: принтскрин видео.

Две легковушки столкнулись в Нижегородской области 10 ноября. Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария произошла в 11:45 в поселке Бабушкино в границах Дзержинска. Авария не самая обычная — средь бела дня один из автомобилей неожиданно начал вилять по дороге.

- В районе дома 102 по улице Кутузова водитель «Рено Логан», предположительно, не справившись с управлением, произвел наезд на металлическое ограждение. После чего он совершил выезд на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем «Опель», - уточнили в УГИБДД.

Вторую легковушку в итоге отбросило на дерево. Оба авто оказались серьезно повреждены. Виновник аварии травмирован. Его доставили в БСМП Дзержинска, было принято решение о госпитализации пострадавшего.

Отметим, что за повреждение элементов дорожной инфраструктуры виновнику аварии может грозить штраф до десяти тысяч рублей. Информация о ДТП предварительная, в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде большегруз собрал «паровозик» из маршрутки и двух легковушек. Молодая пассажирка ПАЗика получила травму.