Мужчина заживо сгорел в частном доме в Нижегородской области

Дом выгорел полностью. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Частный дом вспыхнул в Нижегородской области вечером 9 ноября. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в деревне Пелегово городского округа Сокольский поступило в 17:24, горел деревянный дом на улице Школьной. Судя по кадрам, к прибытию пожарных здание уже полностью было охвачено огнем.

К прибытию пожарных дом был полностью охвачен огнем. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара № 1 «БИС». В 18.20 ликвидировано открытое горение на площади 68 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек, мужчина. Его личность устанавливается, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Дом выгорел полностью. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

На месте происшествия побывали сотрудники регионального СУ СКР. Как сообщили в пресс-службе ведомства, погибшим оказался 64-летний мужчина. Видимых повреждений криминального характера на его теле не обнаружено. Организована доследственная проверка, назначены различного рода экспертизы.

На месте пожара работали следователи. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Установлено, что очаг возгорания находился в непосредственной близости с кроватью рядом с телом погибшего. Следователи СК не исключают, что причиной трагедии могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении. Назначена пожарно-техническая экспертиза, добавили в региональном СУ СКР.

Ранее сообщалось, что в районе площади Комсомольской в Нижнем Новгороде полыхал частный дом. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.