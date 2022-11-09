В Нижнем Новгороде «скорая» с тяжелой пациенткой не могла проехать к роддому из-за припаркованной BMW

Нарушитель отозвался на звуки скорой спустя пять минут. Фото: принтскрин видео.

Вопиющую безответственность и бесчеловечность проявил молодой водитель иномарки из Нижнего Новгорода. Парень оставил свою «бэху» поперек дороги прямо у шлагбаума роддома №4 в Ленинском районе. Тем самым он перекрыл путь к приемному отделению. Сложнее всех в подобных ситуациях приходится роженицам со схватками — в их положении потерпеть и подождать не получится. В итоге все случилось куда драматичнее — в роддом приехала карета скорой помощи с роженицей, жизнь которой висела на волоске. Дойти до входной группы роддома самостоятельно она бы точно не смогла.

- Поступил вызов: женщина, срок беременности 21 неделя, открылось кровотечение. По прибытии на место было принято решение о немедленной госпитализации в гинекологическое отделение роддома номер 4, так как присутствовала угроза выкидыша. Когда приехали к роддому, оказалось, что проехать к приёмному покою невозможно, - рассказал водитель той самой скорой в паблике «Типичный Нижний Новгород».

Как выяснилось, водитель БМВ приехал в роддом к своей рожающей жене. Молодой человек уверял, дескать места свободного не было, но к приезду скорой свободных мест оказалось почему-то предостаточно. Важнее вот что — виновник инцидента ни на мгновение не задумался о том, как будут проезжать машины скорой помощи, и что есть случаи, когда счет идет на секунды, как это было в данной ситуации.

- Муж беременной женщины бегал вокруг этой БМВ, пытаясь найти водителя, пока его жена лежала на носилках в машине и плакала от боли. Время — глубокая ночь, мне пришлось включать сирену, хотя рядом был жилой дом. Жители этого дома, наверное, меня прокляли за это, но у меня не было выбора. Сам водитель прибежал через пять минут, но это слишком долго, - добавил автор.

О случившемся довольно быстро узнали в полиции и ГИБДД. В отношении водителя иномарки организовали проверку. В действиях автолюбителя усмотрели нарушение правил остановки транспортного средства.

- 29-летний мужчина, имеющий 5-летний стаж вождения, с совершением правонарушения в области дорожного движения согласился. Свои действия он объяснил отсутствием свободного парковочного места около медицинского учреждения. На водителя наложен штраф в размере 2000 рублей, - рассказали в пресс-службе регионального МВД.

О том, как в итоге все сложилось для роженицы — история умалчивает. Водитель скорой помощи в своем посте отметил лишь что эта история «могла стоить сразу двух жизней». В региональном МВД напоминают, что сообщать о различного рода инцидентах, требующих вмешательства правоохранительных органов, можно не только в соцсетях, но и напрямую через сайт ведомства. Для этого необходимо найти вкладку «Для граждан» и перейти в пункт «Прием обращений».