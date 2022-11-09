«Паровозик» из маршрутки и двух легковушек собрала фура на Комсомольском шоссе: есть пострадавшие

ДТП произошло в девятом часу утра. Фото: принтскрин видео.

«Паровозик» из машин собрала фура в Нижнем Новгороде: есть пострадавшие

23-летняя девушка пострадала в массовом ДТП на Комсомольском шоссе 9 ноября

Массовая авария произошла в Ленинском районе Нижнего Новгорода утром 9 ноября. Как сообщили «КП - Нижний Новгород» в пресс-службе регионального УГИБДД, там столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие:

- ДТП произошло в 8:45 на участке дороги у дома 2 по улице Комсомольское шоссе. 43-летний водитель, управляя автомашиной «Рено Магнум» с прицепом, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ. После чего маршрутка совершила столкновение с автомобилем «Рено Логан» а тот, в свою очередь, совершил столкновение с автомобилем «Киа Рио».

Иными словами, большегруз собрал своеобразный «паровозик» из автомобилей, ехавших в крайнем ряду. Спешившие на работу автомобилисты объезжали это ДТП по соседней полосе. В результате пострадала 23-летняя девушка, которая на момент аварии находилась в маршрутке. С ушибом мягких тканей головы пострадавшую доставили в одну из городских больниц. После оказания медицинской помощи девушка была отпущена домой.

Ранее сообщалось, что нижегородка на «бэхе» устроила массовое ДТП с участием пяти автомобилей в Московском районе города. Сама виновница не пострадала, а водитель одного из поврежденных автомобилей получил сотрясение мозга.