Нижний Новгород в конкурсе городов России обходит Санкт-Петербург, но уступает Майкопу. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В России продолжается конкурс на самый привлекательный и узнаваемый город «Город России - национальный выбор». В голосовании участвуют 83 административных центра всех регионов нашей необъятной Родины.

По состоянию на 8 ноября Нижний Новгород занимает 34 строчку в рейтинге, за него проголосовали более 6400 человек. Наш город обошел обе столицы: Санкт-Петербург находится на 56 строчке с 1707 голосами, а Москва и вовсе на 74-м – за нее проголосовали менее 900 человек. Позади остались Краснодар (37 место), Грозный (58 место), Калининград (68 место), Казань (77 место) и другие города.

Обошли Нижний Новгород Чебоксары, Йошкар-Ола, Кострома, Челябинск, Хабаровск, Абакан, Самара, Саранск, Майкоп, Уфа, Иваново, Владимир и ряд других городов, жители которых принимают наиболее активное участие в голосовании.

Первое место в рейтинге сейчас занимает Владивосток – за него проголосовали более 312 тысяч человек. На второй строчке Севастополь – более 147 тысяч голосов, и замыкает тройку лидеров Нальчик с 91 тысячей голосов.

Конкурс «Город России - национальный выбор» проводится ежегодно с 2012 года. Лучшие города выбираются путем народного голосования на сайте проекта.

- Целью проекта является становление и укрепление национальных ценностей, возрождение интереса к истории русских городов, формирование гордости и уважительного отношения к культурному, историческому и архитектурному достоянию России, - говорится в описании конкурса.

Кстати, за всю историю конкурса дважды становились победителями Чебоксары (2013 и 2019 годы) и Смоленск (2012 и 2020 годы). Самые высокие результаты Нижнего Новгорода – 12 место в 2012 году и 18 место в 2016 году. Голосование продлится до 30 декабря, в этот день в 15.00 по московскому времени будут подведены итоги конкурса.

КОНКРЕТНО

Какие победители в конкурсе «Города России» были в предыдущие годы?

2021 год – Ставрополь

2020 год – Смоленск

2019 год – Чебоксары

2018 год – Владикавказ

2017 год – Пенза

2016 год – Магас

2015 год – Севастополь

2014 год – Хабаровск

2013 год – Чебоксары

2012 год - Смоленск