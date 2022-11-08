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Общество8 ноября 2022 11:38

Пьяный дальнобойщик пытался дать взятку европейской валютой инспектору ДПС под Дзержинском

Водитель фуры с латвийскими номерами хотел откупиться, но не вышло
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Водитель фуры с латвийскими номерами хотел откупиться, но не вышло.

Водитель фуры с латвийскими номерами хотел откупиться, но не вышло.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области нетрезвый дальнобойщик пытался дать взятку сотруднику ДТП европейской валютой, в связи с чем был задержан. Водитель хотел откупиться и уйти от ответственности за пьяную езду, а в итоге «схлопотал» уголовную статью.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, инцидент произошел утром 3 ноября на въезде в Дзержинск. Инспектор ДПС остановил фуру DAF с латвийскими номерами и почувствовал, что от водителя пахнет алкоголем.

- Полицейский попросил 59-летнего водителя проследовать в служебную машину для дальнейшей проверки документов и прохождения медосвидетельствования. От последнего дальнобойщик отказался и попросил инспектора не составлять протокол, после чего открыл бардачок автомобиля и положил туда 265 евро, - рассказали в МВД.

По российскому курсу сумма немаленькая – около 16 тысяч рублей. Однако ДПСник оказался честным человеком и от взятки отказался, а вот водителя пришлось задержать. По факту покушения на дачу взятки на него завели уголовное дело. Дальнобойщику предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Максимальное наказание по данной статье – до 8 лет лишения свободы.

КоррупцияПроисшествия: КРИМИНАЛ