Погода в марте 2023 в Нижнем Новгороде: Зимние холода и снег с дождем

Синоптики рассказали, каким будет март в Нижнем Новгороде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Конец февраля принёс с собой в Нижний Новгород и область резкие перепады температуры: ледяные дожди сменяются аномальными морозами, рекордные снегопады – неожиданными оттепелями. Так, каким окажется первый весенний месяц? Затянется ли зима дольше календарного сезона или погода станет более комфортной? «Комсомолка» пообщалась с пресс-секретарём ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольгой Мокеевой и выяснила, чего ожидать нижегородцам в марте.

– Какие бы оттепели не были днём, ночью всё равно будет отрицательный фон, поэтому март можно считать очередным зимним месяцем, – уточняет Ольга Мокеева. – Да, конечно, были у нас и ранние весны, но, в целом, будем ждать приход настоящей весны уже в третьей декаде марта.

Март, по прогнозу синоптиков, будет среднестатистическим. Так, температура воздуха в регионе будет находиться в пределах нормы и составит от -2 до -4 градусов даже с учётом дневного прогрева и ночного выхолаживания.

– Количество осадков в первом календарном месяце весны предполагается около среднего многолетнего значения. Всё будет в пределах нормы для нашей области – 25-40 миллиметров, – поделилась Ольга Мокеева. – Осадки будут разные, при оттепели чаще всего идёт мокрый снег.

Ожидается, что интенсивно таить снег и появляться почва начнут только в апреле.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен