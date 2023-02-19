Бил бутылки одну за другой: Недовольный покупатель устроил погром в супермаркете Балахны

Мужчина подкидывал бутылки вверх и бил их обо все, что попадалось на глаза ФОТО: скрин видео в телеграм-канале «Инцидент Нижний Новгород»

В один из дней, придя в супермаркет за хлебом, нижегородцы увидели зрелище. Житель Балахны разбивал бутылки с алкоголем, не забывая попробовать напитки. Очевидцы поделились кадрами произошедшего в сообществе ВКонтакте «Балахна Live».

Спустя время, когда пол в отделе с алкоголем окрасился в цвет красного вина, мужчина продолжал бить бутылки обо все, что только попадалось на глаза. Полки стенда, кассы, пол –это помогало нижегородцу справляться с гневом.

Мужчина подкидывал бутылки вверх и не обращал внимание ни на сотрудников супермаркета, ни на покупателей, которые оплачивали покупки. Да даже на тех, кто все действо снимал и комментировал, ему было все равно.

Что было после

После разгрома в отделе алкоголя мужчина отправился на улицу, чтобы продолжить удивлять нижегородцев. Так он справил нужду на попавшийся автомобиль. Хозяин машины все это видел. Он получил в свой адрес, помимо нецензурной брани, угрозы сексуального характера.

Комментируют очевидцы

Стоит отметить, что жители Балахны сообщают в социальных сетях, что этот мужчина, которого они называют его Александром, на днях, до погрома в супермаркете разбил чей-то автомобиль.

– Он на днях машину бомбил напротив нашего продукта, – сообщает Алексей Ч. в комментариях сообщества ВКонтакте «Балахна Live».

Действия сотрудников полиции

По факту произошедшего «Комсомолка» отправила запрос в ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области. В ведомстве сообщили, что сотрудники полиции мужчину задержали. На него был составлен административный протокол по статье «появление в общественных местах в состоянии опьянения».

– Полицейскими проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям задержанного, – добавили в ведомстве.

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