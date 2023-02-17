Театры, планетарии и музеи: Как культура стала доступной для детей с аутизмом в Нижнем Новгороде

Центр поддержки семьи «Обнаженные сердца» начал сотрудничество с нижегородскими учреждениями культуры. ФОТО: Ольга Вайншток

Нижегородцу Грише Тельнову 18 лет, внешне он такой же, как и все его ровесники, но, если в его жизни происходит что-то новое, он зачастую начинает очень тревожиться и задавать много вопросов: «Все хорошо? Ты не обиделась? Я правильно ответил?». Именно так проявляется его особенность развития – у Гриши аутизм. Это самая распространенная особенность развития - по последним данным, каждый 44-ый ребенок рождается с этим диагнозом.

Аутизм - это нарушение развития, при котором дети могут не откликаться на свое имя, не говорить, не смотреть в глаза, не иметь указательного жеста, избегать прикосновений, иметь сложности в самообслуживании. Многим из них трудно адаптироваться к изменениям и понимать социальные правила.. Взрослым с аутизмом может быть сложно общаться и поддерживать связи с другими людьми, трудно смотреть на вещи с точки зрения другого человека, понимать крылатые выражения и шутки. Многим взрослым с аутизмом может быть непросто принимать неожиданные изменения, справляться с форс-мажорами, а также, когда вокруг шумно и людно.

Несмотря на свою особенность, Гриша окончил 9 классов общеобразовательной школы, участвовал в соревнованиях по плаванию, занимал призовые места. Но повышенная тревожность мешает ему порой достигать успехов в той или иной деятельности. При этом он достаточно самостоятельный молодой человек: сам добирается до нужных мест на общественном транспорте, содержит себя в чистоте, сам завтракает, обедает и ужинает – в общем, в обычной бытовой жизни он чувствует себя уверенно.

И как любому человеку Грише хочется интересно проводить досуг. С ноября прошлого года он вместе с другими особыми ребятами из Центра поддержки семьи «Обнажённые сердца» (работает при поддержке Фонда президентских грантов) ходит в различные интересные места города. Центр существует в Нижнем Новгороде уже более 11 лет: здесь ведут интенсивные поведенческие программы для дошкольников с аутизмом, занятия для их родителей, а занимаются социализацией взрослых аутичных людей. Каждую неделю Гриша и другие ребята из Центра ходят в кино, музеи и другие досуговые места. Причем для них это не только развлечение и удовольствие, но и возможность получить новый опыт, завести друзей, снизить уровень стресса, повысить самооценку.

Гриша всегда с радостью участвует в этих досуговых мероприятиях. ФОТО: Ольга Вайншток

Гриша всегда с радостью участвует в этих досуговых мероприятиях, больше всего ему понравилось в планетарии.

- В планетарии мы лежим на пуфиках и смотрим на потолок, там планеты, звезды. Там нам показывают представление и рассказывают о космосе, –делится своими впечатлениями Гриша.

Он очень эмоционально рассказывает о каждом социальном выходе, стремится узнать что-то новое, все увидеть и сделать фотографии.

- Я очень хочу съездить к лошадям, чтобы прокатиться и покормить их. Сфотографироваться. Лошадей я не боюсь, в детстве я часто катался на лошадях с мамой.

Недавно Гриша нарисовал Полину, своего тьютора по занятости. Если раньше он рисовал одно и то же – своих любимых мультяшных героев, то после мастер-класса в Художественном музее, он выбрал живую модель.

Специалисты Центра поддержки семьи стараются разнообразить список мест посещений, чтобы молодым людям было интересно, и они не привыкали к одним и тем же местам.

- Последний раз мы с ребятами ходили в Русский музей фотографии. Экскурсовод Анна показывала и рассказывала нам про старинные фотографии, потом мы выполняли задания по этим фотографиям. А еще был мастер-класс, там мы делали открытки в фотолаборатории, - вспомнил Гриша.

- В нашем музее мы создали специальную программу для ребят с аутизмом. Мы стараемся не загружать их большим количеством информации, а делаем все максимально иллюстрировано, потому что тема фотографии достаточно трудная, –рассказала Анна Медведева, экскурсовод, методист Русского музея фотографии.

Чтобы сотрудникам досуговых учреждений было легче взаимодействовать с молодыми людьми с аутизмом, специалисты Центра поддержки семьи «Обнажённые сердца» проводят для них специальные тренинги, на которых рассказывают об особенностях ребят и помогают адаптировать пространство, например, создать визуальную поддержку, расписания подобрать активности и задания, соответствующие уровню молодого человека или подростка с аутизмом.

- Специалисты из Центра поддержки семьи «Обнажённые сердца» очень помогли нам. Мы ориентируемся на их опыт. Благодаря их подсказкам у нас сложился определенный сценарий для каждого занятия. У нас было несколько встреч, мы задавали конкретные вопросы, которые у нас появлялись при работе с такими посетителями. Вопросы возникали не только у экскурсоводов, но и у кассиров, и у смотрителей. Нам были необходимы эти встречи, чтобы понимать линию поведения с ребятами, - добавила Анна Медведева.

Всего в Нижнем Новгороде уже более 20 досуговых мест, куда ходят ребята из Центра, и список этот постоянно расширяется.

Сейчас очень модно слово «инклюзия», и чаще всего многие представляют, что это пандус при входе в помещение. Но на самом деле – это возможность для людей с разными особенностями в равной степени участвовать в жизни общества. И все эти музеи, кафе, кинотеатры, которые учатся понимать и принимать Гришу и других людей с особенностями и делают наш город инклюзивным. И в этом инклюзивном городе выигрывают все, потому что здесь для всех важны потребности друг друга, таких разных и таких особенных.

Ольга ВАЙНШТОК