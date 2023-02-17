18 человек эвакуировали из горящего жилого дома в Дзержинске

Серьезный пожар вспыхнул 17 февраля в Дзержинске. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар вспыхнул 17 февраля в Дзержинске – там на проспекте Циолковского загорелся многоквартирный жилой дом. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Тревожный звонок в дежурную часть поступил около 15:10. Спасатели немедленно выехали на место возгорания. Согласно информации, пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1 БИС.

- На момент их прибытия наблюдалось сильное задымление в подъезде. Первоначальные действия пожарных были направлены на спасение людей и тушение пожара, - отмечают в пресс-службе.

Так, двух человек спасли с балкона 5 этажа при помощи автолестницы. И ещё шесть жильцов дома удалось вывести по задымленным лестничным маршам с помощью масок для спасаемых.

К счастью, во время возгорания никто не погиб, но сообщается об одном пострадавшем. Его личность сейчас устанавливается. Всего из жилого дома было эвакуировано 18 человек.

- В 15:35 пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации его последствий от МЧС было задействовано 7 единиц техники и 25 человек личного состава, - добавили представители МЧС.

Напомним, банный комплекс сгорел на базе отдыха под Дзержинском 16 февраля 2023 года.