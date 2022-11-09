Борчанин до смерти избил своего знакомого из-за карточного долга

Подозреваемый задержан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи разбираются в очередной трагедии, произошедшей на Бору, где 56-летний местный житель до смерти избил своего знакомого. Предположительно, мужчина мог пойти на преступление из-за карточного долга, который не возвращал погибший.

Ужасная история произошла вечером 7 ноября, когда подозреваемый пришел домой к своему приятелю и накинулся на хозяина с кулаками. Он жестоко избил 50-летнего мужчину и быстро покинул дом, находящийся на улице 2-й микрорайон. Тем временем потерпевший скончался, травмы оказались несовместимые с жизнью.

В настоящее время подозреваемый задержан. На него возбуждено уголовное дело по статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

– Он не признает свою причастность к насильственной смерти потерпевшего, – объяснили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Ранее он уже неоднократно был судим за совершение преступлений против личности, при этом он никогда не признавал вины.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

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