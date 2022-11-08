Более 6 лет колонии получила сотрудница, обчистившая ювелирный магазин в Нижнем Новгороде

Похитив украшения, девушка поправила макияж и ушла. Фото: Евгения ГУСЕВА

Суд вынес приговор жительнице Оренбурга, совершившей дерзкую кражу золота в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Год назад девушка устроилась работать продавцом в ювелирный магазин, расположенный в ТЦ «Крым» в Автозаводском районе города на испытательный срок. Проработав там чуть более двух месяцев, злоумышленница начала реализовывать заранее подготовленный хитроумный план по похищению драгоценностей. Так как ключи от торговой точки всегда хранились у одной сотрудницы, девушка решила заиметь собственную связку и тайно сделала дубликаты.

Отработав очередную смену, сотрудница ушла, но через некоторое время вернулась и открыла магазин уже своими ключами. Спокойно и уверенно, не вызывая ни у кого подозрения, девушка собрала все украшения с витрины в сумки, надела пальто, поправила макияж и ушла. Все эти действия засняла установленная в торговом центре камера видеонаблюдения. Ущерб магазину в итоге составил более 10,7 млн рублей. После того, как аферу удалось провернуть, злоумышленница попыталась скрыться. Ее телефон был недоступен, а по адресу, который был указан в качестве места временной регистрации, о такой девушке вообще никогда не слышали. Из всей предоставленной работодателю информации впоследствии верны оказались только паспортные данные — похитительница действительно родом из Оренбургской области, ей 25 лет.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов незамедлительно возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Подозреваемую удалось найти и задержать. Задержанной было предъявлено обвинение, после чего дело в отношении нее было передано в суд.

-Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 6 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - заключили в пресс-службе ведомства.