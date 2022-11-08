Только 32,5% нижегородских семей могут позволить себе «двушку» в аренду

По доступности аренды наш регион занимает предпоследнее место в ПФО. Фото: Евгения ГУСЕВА

Нижегородская область заняла 59 место в рейтинге российских регионов по уровню доступности съемного жилья. Как сообщают РИА Новости, специалисты РИА Рейтинг сопоставили данные из 85 регионов и выяснили, где аренда квартиры доступнее. Так, в 2022 году в нашем регионе аренду двухкомнатной квартиры могут себе позволить 32,5% семей. При этом совокупный семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов должен составлять 78,2 тысячи рублей — это тот минимум, при котором семейство из четырех человек может позволить себе «двушку».

Таким образом, Нижегородская область уступает среднему показателю по стране, согласно которому съемное жилье могут себе позволить 39,5% российских семей, при том что их совокупный доход должен составлять 90,6 тысяч рублей.

Почти самый низкий показатель в Приволжье

Среди регионов Приволжья Нижегородская область занимает предпоследнее место. Хуже обстоят дела только в Ульяновской области (63 место в российском рейтинге), где съемную квартиру могут себе позволить 30,6% семей, при этом их доход должен составлять 70,7 тысяч рублей. Чуть выше нашего региона в общем рейтинге оказалась республика Марий Эл. Там арендовать «двушку» способны 32,6% семей, но их доход должен составлять 69,5 тысяч рублей.

В целом, только в пяти регионах ПФО процент семей, кому по силам аренда жилья, превышает средний показатель по стране. Самый высокий показатель в Татарстане, где жилье в аренду могут себе позволить 46,3% семей. Необходимый для этого доход оценивается в 71,5 тысяч рублей. Во всероссийском рейтинге Татарстан занимает 15 место.

В России лидируют северные регионы

Абсолютным лидером по стране стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где аренду жилья могут себе позволить больше половины семей, а если точнее — 69,6%. При этом совокупный доход супругов должен составлять 131,7 тысяч рублей. В числе регионов-лидеров также Чукотский автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Самые плохие цифры в Кабардино-Балкарии. Там съемное жилье могут себе позволить только 15,4 % семей, при этом доход должен составлять 85,2 тысячи рублей. В целом отмечается низкая доступность аренды квартир именно в южных республиках, а так же на западе страны.

Дешевле всего обойдется съемное жилье в Пензенской области — 62,9 тысяч рублей с учетом иных расходов. Больше других на съемное жилье придется зарабатывать супругам из Чукотской области, там семейный доход должен составлять 171,4 тысячи рублей.

Интересно, что столицы занимают высокие места в общероссийском рейтинге. Так, на 13 строчке расположилась Москва, где снимать квартиру могут 46,5% семей. Совокупный доход обоих супругов должен составлять 148,3 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге обстановка куда привлекательнее. По обозначенным показателям город на Неве уступает только первой тройке лидеров. Снять двушку там могут 55% семей, доход супругов должен составлять чуть более 100 тысяч рублей.

Как считали?

Для составления статистики использовались данные Росстата. Аналитики подсчитали, сколько будет стоить аренда типовой двухкомнатной квартиры для семьи из четырех человек, в которой оба супруга работают. 70% совокупного ежемесячного дохода взрослых членов семьи должно было покрывать плату за съем жилья, еще 30% при этом должны уходить на иные расходы. Чтобы вычислить долю семей, способных арендовать «двушку», специалисты сопоставили такие показатели, как процент работающего населения и величина зарплат в каждом конкретном регионе. Арендные ставки взяты за первые 9 месяцев текущего года для каждого региона отдельно. В общем рейтинге не учитывались ЛНР и ДНР, а также Запорожская и Херсонская области.