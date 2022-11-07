Потепление до +8 градусов придет в Нижний Новгород на этой неделе. Фото: Светлана Макеева

Несмотря на то, что на календаре вторая неделя ноября, небесная канцелярия не спешит «включать» зимнюю погоду, а продолжает баловать нас вполне октябрьским теплом. Еще несколько дней назад казалось, что вот-вот придут морозы, но на этой неделе синоптики вновь прогнозируют плюсовую температуру, даже ночью.

В понедельник будет еще прохладно: днем не выше +1 градуса, вероятен снег с дождем. Юго-западный ветер дует со скоростью 3-5 метров в секунду. По ощущениям на улице сегодня как -5, свидетельствует «Яндекс. Погода».

Однако уже во вторник начнется робкое потепление: столбики термометров медленно поползут вверх и покажут отметку +3 градуса. Днем ожидается небольшой дождь, а вечером не исключен снег. Ветер по-прежнему юго-западный, 5 метров в секунду.

В среду разогреет до +6 градусов, в течение дня ожидается дождь. Ночью +6…+7.

Четверг, 10 ноября, станет самым теплым днем на неделе. В Нижнем Новгороде ожидается +8 градусов днем и +7 – ночью. Юго-западный ветер слегка стихнет до 4 метров в секунду.

В пятницу, 11 ноября, также ожидается дождливая погода с температурой воздуха +6 градусов – и днем, и в ночные часы. Ветер по-прежнему будет дуть с юго-запада.

В выходные ситуация с погодой сильно не изменится: будет по-прежнему пасмурно и дождливо, а столбики термометров покажут +4…+6 градусов, ночью пока без заморозков.