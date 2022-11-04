Окунуться в древность и влюбиться в пейзажи: Пять причин приехать в Нижний Новгород Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Погрузиться в историю

В прошлом году Нижний Новгород отметил свое 800-летие – срок для города весьма солидный. Поэтому столица Приволжья – это отличное место, чтобы погрузиться в историю. Лучше всего начать прямо с Нижегородского кремля, самой древней постройки на территории города. Здесь туристы могут не только прогуляться по территории крепости, но и пройтись по ее стенам. К слову, это единственный кремль в России, где можно пройти круговой маршрут по боевому ходу протяженностью два километра. Здесь каждый кирпичик, каждый поворот и каждая бойница пронизаны духом старины.

Вдоволь нагулявшись по самой крепости, стоит пройтись и по центральным улицам города. Большая Покровская, Рождественская, Верхневолжская и Нижневолжская набережные просто изобилуют историческими зданиями XIX века. Почти каждое из них овеяно легендами и хранит память былых времен. Во время подготовки к юбилею города все эти исторические улицы были благоустроены и теперь приобрели особую прелесть.

В прошлом году Нижний Новгород отметил свое 800-летие. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

На другой стороне реки располагается знаменитая Нижегородская ярмарка, благодаря которой Нижний Новгород в свое время приобрел славу «кармана России». В 2021 году эта территория тоже была реконструирована. Теперь, помимо самого исторического здания, здесь располагается зона отдыха для детей и взрослых. А во время новогодних праздников ярмарочная площадь становится центром народных гуляний.

Познакомиться с народными промыслами

Художественные промыслы считаются настоящим достоянием нижегородского края. Испокон веков здесь существуют больше десятка ремесел, прославивших регион на всю страну. Среди них городецкая, семеновская и хохломская роспись, изысканная казаковская филигрань и ставшая символом России матрешка. Также ни одну из посетительниц города не оставят равнодушными роскошные наряды с городецкой вышивкой и сладкие городецкие пряники. Так что уехать из Нижнего Новгорода без подарков попросту невозможно.

Приобрести все это можно в любой сувенирной лавке в туристических точках города. Ну, а если хочется познакомиться с этой отраслью поближе, то можно проехаться по городам Нижегородской области – Семенову, Казакову, Городцу. Кстати, в Городце существует целый музейный квартал и «Город мастеров, посвященный художественным промыслам. Здесь можно не только купить сувенир, но и сделать его своими руками во время мастер-класса. Сюда из Нижнего Новгорода хотят «Валдаи», так что можно совместить экскурсию и речную прогулку.

Наполниться вдохновением

Так уж сложилось, что с Нижним Новгородом связаны имена знаменитых писателей – Максима Горького, Александра Пушкина, Владимира Короленко и многих других. Поэтому где как не здесь стоит наполняться вдохновением. К примеру, в самом Нижнем Новгороде можно посетить несколько музеев «буревестника революции» – музей детства Горького, литературный музей Горького. Побывав там, начинаешь понимать и самого писателя, и его героев. Ну, а если вам ближе XIX век, тогда обязательным пунктом посещения станет усадьба Пушкина в селе Большое Болдино. Именно там поэт написал самые известные свои произведения: «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», финал «Евгения Онегина» и другие.

Полюбоваться видами

Расположенный на слиянии рек Ока и Волга Нижний Новгород славится своими сказочными пейзажами. Полюбоваться красотой местной природы можно с разных видовых точек: со склонов кремля, со смотровых площадок набережной Федоровского. Еще более роскошные виды открываются из кабинок канатной дороги, связывающей Нижний Новгород и Бор. Задуманная как альтернатива Борскому мосту «канатка» очень быстро стала излюбленным аттракционом для туристов. Отсюда прекрасно видно и главные городские достопримечательности, и место слияния двух рек, и завораживающие волжские дали.

Старинные крепости и древние храмы, уникальные народные промыслы и сказочная природа. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Однако главным природным богатством здешних мест являются ни с чем несравнимые закаты. Благодаря им за Нижним Новгородом закрепился неофициальный статус «Столицы закатов», а с 2021 года каждое лето здесь проходит одноименный музыкальный фестиваль. Вид заходящего солнца над слиянием Оки и Волги с высокого берега – зрелище, от которого захватывает дух. Вся панорама как на ладони: Александро-Невский собор, футбольный стадион, борский мост, жилые микрорайоны и волжская пойма на противоположном берегу реки – все это окрашивается золотисто-красными лучами заходящего солнца, постепенно превращаясь в темные силуэты на горизонте. Лучше всего смотреть закаты с набережной Федоровского, Нижневолжской и Верхневолжской набережных – оттуда открываются самые потрясающие виды. Еще можно взять вечернюю речную прогулку на теплоходе и полюбоваться на закат с воды.

Прикоснуться к святыням

Славится Нижний Новгород не только историей и пейзажами, но и своими святынями. Главной среди них бесспорно является Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Там находится частица мощей Серафима Саровского и сразу несколько чудотворных икон. Православные называют это место четвертым земным Уделом Богородицы. Именно поэтому поток паломников сюда не иссякает в любую погоду и в любой сезон. Впрочем, немало монастырей и на территории самого Нижнего Новгорода. Некоторые из них являются ровесниками самого города и способны поразить своей старинной архитектурой даже бывалых путешественников.

Добро пожаловать в Нижний Новгород!