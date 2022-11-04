Мэппинг-шоу на Дмитриевской башне, исторические реконструкции и концерт: Как отмечают День народного единства в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде проходят праздничные мероприятия Дня народного единства. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

В честь Дня народного единства на Дмитриевской башне кремля организован мэппинг, посвященный подвигу народного ополчения. С наступлением темноты на главной башне Кремля нижегородцев встречают изображения Минина и Пожарского.

Вся площадь загорелась яркими огнями и преобразилась с наступлением темноты. Дмитриевская башня словно ожила. Родные всем нижегородцам герои нашего города и страны Минин и Пожарский встречают гостей и праздника.

Образ Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского привлекает внимание всех зрителей праздника, вдохновляет на надежду и подвиги, напоминая всем нам о подвигах наших предках. Дополняют представление Минина и Пожарского образы, связанные с вооружением ратников.

Костюмированное представление в честь праздника. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Чем еще удивил праздник нижегородцев? По всей площади расположены инсталляции старинных доспехов и оружий Руси с 11-ого по 13-ый век. Вес одной кольчуги достигает 10-ти килограмм. Страшно представить, сколько нес на себе вместе с мечом и кольчугой воин тех времен.

Также расположены два больших шатра, где гости праздника пишут письма и снимают видеообращения для того, чтобы поддержать мобилизованных нижегородцев.

Праздничные огни Нижнего Новгорода. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

На сцене непрерывно выступают нижегородские творческие коллективы, а также приглашенные артисты из ДНР и ЛНР.

Напомним, 4 ноября 1612 года народное ополчение во главе с нижегородским земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских захватчиков.