Нижегородские исторические здания войдут в единый реестр. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты «АСИРИС» начали работу по созданию реестра исторической недвижимости Нижегородской области. В конце октября этого года в рамках проекта в Студеном квартале провели выездную комиссию. Об том сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, Студеный квартал находится в границах улиц Студеная, Звездинка, Алексеевская и переулка Холодный. Стоит отметить, что с октября текущего года он стал одной из территорий Заповедных кварталов Нижнего Новгорода.

Первый этап проекта начнется с инвентаризации территории и наведения порядка. Речь идет о ликвидации несанкционированных свалок, самовольно построенных гаражей и сараев. Также особое внимание будет уделяться состоянии домов.

Так, в ходе первого этапа 1 ноября «Заповедные кварталы» и «АСИРИС» устроили субботник, после которого был вывезен мусор, убраны сухие ветки, также был очищен проход вглубь квартала через улицу Алексеевскую.

- В перспективе хочется видеть здесь современный европейский квартал с восстановленными домами, уютными двориками и развитой инфраструктурой. Мы начали с осмотра объектов и определения их целевого назначения. На сегодняшний день уже разработана дорожная карта прединвестиционной подготовки исторической территории. Кроме того, на заключительном этапе — работа по определению границ территории. В ближайшее время «АСИРИС» начнет разрабатывать концепцию развития Студеного квартала, – рассказала заместитель директора «АСИРИС» Анна Давыдова.