Жизнь спас разделительный островок: Внедорожник протаранил иномарку в Нижнем Новгороде Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария произошла днем 3 ноября в Нижнем Новгороде – в районе дома № 37 по проспекту Гагарина российский внедорожник столкнулся с иномаркой. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, 64-летний водитель Chevrolet Niva проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Kia. От удара Niva заехала на разделительный островок. Вероятнее всего, это спасло жизни не только участников аварии, но и других автомобилистов, проезжавших в то время по встречной полосе.

В результате аварии 34-летний водитель иномарки получил перелом левой руки и был доставлен в больницу.

Ну и без покореженного металла тоже не обошлось – у автомобиля бизнес-класса от удара смят капот и отлетел бампер.

На кадрах, предоставленных ГИБДД, видно, что оба автомобиля двигались в одном направлении и по одной полосе. Chevrolet Niva не только проехал на запрещающий сигнал светофора, но и «подрезал» иномарку.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при столкновении автомобилей Mercedes-Benz GL350 и Mitsubishi Carisma около парка «Дубки» 2 ноября.