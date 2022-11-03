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Общество3 ноября 2022 11:19

Холодная и пасмурная погода ожидается в Нижнем Новгороде в праздничные выходные 4-6 ноября

В День народного единства синоптики прогнозируют снег с дождем
Валерия МУРОМЦЕВА
Холодная и пасмурная погода ожидается в Нижнем Новгороде в праздничные выходные 4-6 ноября .

Холодная и пасмурная погода ожидается в Нижнем Новгороде в праздничные выходные 4-6 ноября .

Фото: Олег УКЛАДОВ

Холодная и промозглая погода ожидается в Нижнем Новгороде в предстоящие длинные выходные 4-6 ноября. Небо все дни будет затянуто тучами, а столбики термометров покажут не выше +2 градусов.

Согласно прогнозу «Яндекс. Погоды», утром 4 ноября будет +1, а ощущаться он будет как -3, поэтому прогнозируемый дождь превратится в снег. Северный ветер будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду. Днем дождь прекратится, поэтому нижегородцы смогут приобщиться к праздничным мероприятиям по случаю Дня народного единства.

5 ноября будет по-прежнему серо и хмуро. Синоптики обещают всего +1 градус тепла, которые будут ощущаться как -5. Ветер северный, 1-3 метра в секунду. Ночью ожидаются небольшие заморозки до -1 градуса.

В воскресенье, 6 ноября, картина за окном не изменится. Пасмурно, днем до +2 градусов. Ветер сменит свое направление и подует с запада, но не усилится.

Судя по долгосрочному прогнозу, вся следующая неделя также будет пасмурная и холодная погода.

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