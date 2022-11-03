Глеб Никитин объявил о завершении частичной мобилизации в Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин во время встречи с мобилизованными нижегородцами. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Глеб Никитин объявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в Нижегородской области. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

- Дальнейшая работа военкоматов по комплектованию Вооружённых сил организуется только за счёт приёма добровольцев и кандидатов для прохождения службы по контракту, - уточнил Глеб Никитин.

Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. Призыву подлежали состоящие на воинском учете граждане, пребывающие в запасе ВС РФ. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизовать планировалось 300 тысяч человек. 28 октября Шойгу доложил президенту, что мероприятия по частичной мобилизации в стране завершены, в зону СВО после обучения направлено 82 тысячи мобилизованных.

С 1 ноября на военкоматы легла новая нагрузка: в стране стартовала традиционная призывная кампания, которую перенесли на месяц в связи с частичной мобилизацией. За два месяца в армию отправят около 1,7 тысячи парней из Нижегородской области, 500 из них будут проходить службу в Президентском полку ФСО. Нижегородский военком пообещал не отправлять срочников в горячие точки.

Глеб Никитин также напомнил, что в Нижегородской области продолжает действовать уровень базовой готовности, введенный приказом президента России от 19 октября. В связи с этим усилена охрана общественного порядка, а также ряда важных объектов энергетики, коммуникаций и связи, транспорта, военных объектов. Для реализации комплекса этих мер был создан оперативный штаб, который возглавил губернатор Глеб Никитин, регулярно проводятся заседания. Недавно на одном из таких оперативных штабов было принято решение о запрете использования беспилотников в Нижегородской области с 31 октября.