В рамках акции государственные музеи будут работать бесплатно. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Всероссийская акция «Ночь искусств» (12+) состоится в Нижнем Новгороде в День народного единства, 4 ноября. В этом году темой мероприятий станут традиции народов России. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

К акции присоединятся музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки. В этот день нижегородцы и гости города смогут посетить их бесплатно. Рассказываем, как пройдет «Ночь искусств» в Нижнем Новгороде 4 ноября 2022 года.

4 ноября в Ивановской башне кремля пройдет Лекция "Подвиг народного единства", она состоится в 11.00, 13.00 и 15.00 (12+).

Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» на Ярмарке в этот день будет работать до 20:00. Здесь пройдет викторина «Смутное время» (12+), начало в 13.00 и 15.00. А в 12.00, 14.00 и 16.00 состоится экскурсия «Накануне смуты: эпоха Ивана Грозного» (12+). Все мероприятия можно посетить бесплатно, но необходимо пройти онлайн-регистрацию.

В центре культуры «Рекорд» в 13.00 состоится мастер-класс по созданию мультфильма от мультипликаторов творческого объединения «Восторг». Участникам откроют секреты пластилинографии и мультипликации, мастера поделятся знаниями о том, как работать на мультстанке. Также будет действовать выставка проекта «Пластилиновый Нижний», а в кинозале пройдет показ мультфильмов. Регистрация на это мероприятие уже закрыта.

В Нижегородском художественном музее в филиале на Верхневолжской набережной в 17.00 состоится концерт студентов Нижегородского музыкального училища имени М.А. Балакирева. А в здании НГХМ в кремле в 11.10 пройдет экскурсия-квест для школьников 3-7 классов «Лица истории». В филиале на площади Минина можно будет посетить выставку «Границы неПОНИМАНИЯ-2» с интерактивной видеоэкскурсией об аутсайдер-арте.

В областной библиотеке им В.И. Ленина также пройдет ряд мероприятий, приуроченных к «Ночи искусств». В 17.30 в Белом зале начнется концерт Академического хора НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, после которого состоится презентация художественной выставки «Сокровище Воскресенского Поветлужья». На экспозиции будут представлены пейзажные зарисовки нижегородских художников

В 20.00 состоится выступление артистов Нижегородского камерного музыкального театра им. В.Т. Степанова. В 19.00 в Балакиревском зале состоится выступление автора и исполнителя Наталии Нестеренко, а в 20.00 - гитарного дуэта «Марципан». Также в «ленинке» пройдут мастер-классы по росписи елочных украшений, экскурсии по зданию библиотеки и викторины.

В театре юного зрителя состоится спектакль «Счастье мое» (12+) в постановке Елены Фирстовой. На данный момент регистрация на мероприятие уже завершена.

4 ноября с 10.00 до 20.00 нижегородцы смогу бесплатно посетить Домик Каширина и музей-квартиру А.М. Горького. Необходима предварительная запись по телефонам: 436-16-51 (музей-квартира), 433-85-89 (Домик Каширина). В музее-квартире запланирован ряд экскурсионных сеансов.

В нижегородском планетарии им. Г.М.Гречко в 17.00 состоится бесплатная лекция «Мифы о звездном небе» (12+).

Накануне праздника к «Ночи искусств» присоединятся и библиотеки. Вечером 3 ноября культурные мероприятия пройдут в библиотеках всех районов города. В программе мероприятий экскурсии, мастер-классы, показы фильмов и мультфильмов, связанных с традициями народов России, творческие встречи, музыкальные вечера и многое другое.