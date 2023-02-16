Банный комплекс сгорел на базе отдыха под Дзержинском

Двухэтажное здание было охвачено огнем ФОТО: сообщество ВКонтакте «Пожарный надзор (ОНД и ПР по городу Дзержинску)»
Двухэтажное здание на территории базы отдыха в Дзержинске было охвачено огнем. Звонок в Центральный пункт пожарной связи поступил сегодня, 16 февраля, в 6.35. Такая информация появилась в сообществе ВКонтакте «Пожарный надзор (ОНД и ПР по городу Дзержинску)».
Прибыв на место, пожарные обнаружили, что на базе отдыха «Триатлон» горел банный комплекс. Огонь распространился по всей площади деревянного здания. Пожар сопровождался громким треском.
К счастью, никто не пострадал и не был травмирован.
Пожарные ликвидировали горение на площади 64 квадратных метра.
На данный момент спецслужбы устанавливают причину пожара.
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