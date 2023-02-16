«Камаз» вылетел в лоб легковушке и перевернулся: один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Нижним Новгородом

Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП с «Камазом» в Сергачском районе. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария случилась минувшим вечером в Сергачском районе Нижегородской области. Там «Камаз» вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, в которой ехала женщина с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД ГУ МВД России.

ДТП произошло на 94 километре автодороги Работки – Порецкое в Сергачском районе. Водитель «Камаза» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, прямо в лоб маленькой легковушке «Рено Сандеро». После этого грузовик съехал с дороги, пробив отбойник, и перевернулся. Водитель погиб на месте.

Находившиеся в иномарке женщина и пятилетний ребенок, к счастью, остались живы – они были доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Жуткая авария произошла также вчера в Кулебакском районе. Там на дороге столкнулись «ГАЗель» и «ГАЗон», отчего одна из машин загорелась, а другая перевернулась. Один из водителей погиб.