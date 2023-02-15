ТЦ «Небо» в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за замкнувшего утюга 15 февраля

Пожарно-спасательные подразделения выехали на место с проверкой
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Сотрудников и посетителей нижегородского торгового центра «Небо» снова эвакуировали 15 февраля. До этого сигнализация срабатывала меньше месяца назад.
– Пожарные подразделения выехали с проверкой в ТЦ «Небо». Сработала автоматическая пожарная сигнализация, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Прибыв на место, пожарные установили, что в ателье на третьем этаже произошло короткое замыкание. К розетке был подключен электроутюг. К счастью, возгорания не было.
На третьем этаже произошло короткое замыкание
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
– Классно посмотрели «Аватар», – с иронией пишут нижегородцы в социальных сетях.
До прибытия пожарных здание покинули 450 человек, в том числе 100 детей.
Напомним, 21 января в торговом центре «Небо» отключилось электричество. В результате этого нижегородцам массово пришлось покидать здание в полной темноте.
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