ТЦ «Небо» в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за замкнувшего утюга 15 февраля

Пожарно-спасательные подразделения выехали на место с проверкой Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сотрудников и посетителей нижегородского торгового центра «Небо» снова эвакуировали 15 февраля. До этого сигнализация срабатывала меньше месяца назад.

– Пожарные подразделения выехали с проверкой в ТЦ «Небо». Сработала автоматическая пожарная сигнализация, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Прибыв на место, пожарные установили, что в ателье на третьем этаже произошло короткое замыкание. К розетке был подключен электроутюг. К счастью, возгорания не было.

На третьем этаже произошло короткое замыкание Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

– Классно посмотрели «Аватар», – с иронией пишут нижегородцы в социальных сетях.

До прибытия пожарных здание покинули 450 человек, в том числе 100 детей.

Напомним, 21 января в торговом центре «Небо» отключилось электричество. В результате этого нижегородцам массово пришлось покидать здание в полной темноте.

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