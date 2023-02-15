Еще один жилой комплекс хотят построить около Молитовского моста в Нижнем Новгороде

Он появится недалеко от уже существующего ЖК "Аквамарин". Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Еще один жилой комплекс может появиться около Молитовского моста. Дома в 25 и 11 этажей хотят построить напротив уже существующего ЖК «Аквамарин», но по другую сторону переправы. Соответствующий вопрос рассматривался на заседании комиссии по вопросам землепользования и застройки в январе, сообщается на сайте нижегородского минграда.

В минград обратился собственник земельного участка, расположенного на берегу Оки в границах улиц Воротынская и Молитовская. ООО «БИС» просит присвоить этой территории статус зоны смешанной многоквартирной и общественной застройки. Сейчас этот участок имеет вид разрешенного использования «под здания и сооружения производственной базы», здесь расположены автосервисы, склады и другие хозяйственные корпуса. Собственник земельного участка намерен заключить договор о комплексном развитии территории.

Жилые дома появятся напротив "Аквамарина". Фото: скриншот публичной кадастровой карты

- В соответствии с мастер-планом здесь предлагается осуществить строительство высотной жилой застройки – дома в 25 и 11 этажей, а также встроено-пристроенный детский сад и закрытые многоуровневые автостоянки, - говорится в документации на сайте регионального минграда.

По итогам рассмотрения этого вопроса 10 членов комиссии проголосовали «за», двое воздержались. Специалисты рекомендовали минграду внести изменения в генеральный план Нижнего Новгорода, а также в Правила землепользования и застройки города.

Таким образом, по правую сторону Молитовского моста со стороны площади Комсомольской может вырасти еще один жилой комплекс, как это случилось с полузаброшенной территорией на улице Деревообделочной, где в 2017-2018 годах был возведен ЖК «Аквамарин». Всего в комплексе восемь домов высотностью в 23 и 25 этажей.

Ранее сообщалось, что в ЖК «Аквамарин» планируют построить храм. Церковь появится в границах площади Комсомольской, улиц Июльских дней, Приокской, Октябрьской революции и реки Оки. Также предполагается создание открытой парковки на 13 машин.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен