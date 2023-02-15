Развернуло на 90 градусов: Трамвай №5 сошел с рельсов на площади Лядова в Нижнем Новгороде

ЧП произошло в районе площади Лядова. Фото: "Вести-Приволжье".

Трамвай №5 сошел с рельсов в районе площади Лядова в Нижнем Новгороде днем 15 февраля. Как сообщает предприятие «Нижегородэлектротранс», инцидент произошел в 11:42 на участке улицы Белинского.

Как отмечают очевидцы, вагон развернуло на 90 градусов, проезжая часть оказалась перекрыта, собралась пробка. Это же подтверждают и данные с портала Яндекс.Пробки.

Нижегородцы сообщают о пробке в месте происшествия. Фото: Яндекс.Пробки

- Средний ряд. Трамвай раздал стиля, вылетел с рельсов, - написал автолюбитель Дмитрий М.

Пока водители на личных авто ищут пути объезда, трамваям на этом маршруте остается ждать разрешения ситуации.

К слову, уже удалось выяснить, при каких обстоятельствах произошел этот инцидент.

- Причиной происшествия стал посторонний металлический предмет, попавший в желоб рельса. В связи с тем, что трамвайный вагон двигался по кривому участку пути, трамвай в момент схода был развернут и частично перекрыл проезжую часть, - добавили на предприятии.

О пострадавших пока никакой информации нет. На месте происшествия уже работают сотрудники аварийных служб. Им предстоит как можно быстрее вернуть трамвай на рельсы и устранить задержку в движении.

Автомобильные полосы оказались перекрыты. Фото: "Вести-Приволжье".

Также на предприятии добавили, что в связи со сложившейся ситуацией, некоторые из них будут временно пущены по измененному маршруту:

- Трамвайный маршрут № 5 временно ходит по схеме площадь Лядова – Мыза, трамвайный маршрут № 27 – трамвайное депо № 1 – площадь Лядова и Московский вокзал – улица Маслякова.

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