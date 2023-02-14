В Лыскове племянник зарезал дядю, пропустившего похороны родственницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Разбор давних родственных связей закончился поножовщиной в Лысковском районе Нижегородской области. Здесь вечером 11 февраля 42-летний нижегородец во время застолья с родным дядей затеял ссору. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, поздним вечером 11 февраля в одном из домов в селе Никольское во время совместного распития спиртных напитков между племянником и его 55-летним дядей завязалась ссора, - рассказали следователи. – В результате племянник припомнил дяде, что тот пропустил похороны родственницы, а потом нанес ему несколько ножевых ранений. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый в совершении этого преступления мужчина задержан и заключен под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Напомним, ранее мы писали, что в Лыскове задержали мужчину, устроившего поножовщину и напавшего на сотрудника полиции и его родственника, которые отдыхали в кафе.

Инцидент произошел в минувшие выходные в одном из заведений общепита в городе Лысково, где задержанный отдыхал с двумя товарищами. Когда компания уже изрядно выпила, мужчины «внезапно» узнали в одном из посетителей сотрудника местной полиции – он отдыхал в кафе вместе с родственником – и устроили разборки.