15 школ закрылись на карантин из-за гриппа и ОРВИ в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всю последнюю неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижегородской области остается на уровне эпидемиологического порога. При этом в общей циркуляции вирусов доля вируса гриппа по-прежнему остается лидирующей – 64,5%. Чаще всего при исследовании выявляют вирус гриппа В – его доля выросла до 94,4%.

- По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди детей всех возрастов заметно снизился, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. – На данный момент из-за ОРВИ и гриппа на карантин закрыто 15 школ Нижегородской области.

По данным на 14 февраля, полный или частичный карантин введен в 6,3% школ и детских садов. По мнению экспертов, подобные ограничительные меры позволяют сдерживать уровень распространения вирусов среди детей.

- Мы еще раз призываем родителей не отправлять ребенка в школу, если у него есть признаки ОРВИ, - обратились к нижегородцам сотрудники регионального Роспотребнадзора.

КСТАТИ

В Нижегородской области привито против гриппа более 1,4 миллиона, в том числе свыше 300 тысяч детей. Доля привитого населения составляет 46,5%.