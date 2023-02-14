Свалку отходов со стройплощадки метро обнаружили в Бурнаковской низине Нижнего Новгорода. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Строительные отходы с площади Сенной, где сейчас ведется сооружение станции метро, свозятся в Бурнаковскую низину на окраине Нижнего Новгорода. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия Марк Чиненков в ходе заседания постоянной комиссии по экологии Гордумы 14 февраля.

По его словам, информация о несанкционированной свалке пришла в ведомство из полиции. Как выяснилось, администрация Нижнего Новгорода выделила участок в районе Бурнаковской низины для складирования грунта от строительных работ на площади Сенной. Однако по факту он превратился в городскую свалку, которую устроил подрядчик.

- Мы туда выехали с полицией, и там никаким грунтом не пахнет, – говорит Марк Чиненков. - Там отходы строительства и сноса, которые потом опять станут административной ответственностью администрации Нижнего Новгорода и ущербом города. Это незаконно: с точки зрения законодательства грунт является отходом.

Первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин подтвердил, что участки для грунта генеральному подрядчику городом действительно выделялись, однако делалось это исключительно из благих побуждений.

- В рамках проекта, который выполняет генподрядная организация ГК «Моспроект-3», предусмотрены земельные участки, которые закреплены за ГУММиДом и по генплану в дальнейшем будут использоваться под разворот самого метрополитена. Мы выделили эти участки метростроевцем не под размещение мусора, а под временное складирование грунта, который в дальнейшем должен быть утилизирован на соответствующем полигоне. Это происходит для мобильности работ, - пояснил он.

В итоге обсуждений данного вопроса представители органов власти и Росприроднадзора приняли решение совместно выехать и осмотреть данный участок, чтобы убедиться, что его использование противоречит закону

По данным Росприроднадзора, с 2020 по 2023 год в Нижегородской области было выявлено более 80 мест несанкционированного размещения отходов, в том числе 66 в Нижнем Новгороде. 94 должностных лица привлечено к административной ответственности за ненадлежащее содержание земельных участков. Общая сумма штрафов составили более 17 млн рублей.

Напомним, сейчас в Нижнем Новгороде ведется строительство двух станций метро – «Сенной» и «Площади Свободы», которые станут продлением Автозаводской ветки нижегородской подземки. 19 января 2023 года на улице Горького стартовало строительство котлована.

- На протяжении нескольких месяцев стенки будущего 70-метрового котлована будут укреплять с помощью буронабивных свай и бетонных ограждений, чтобы даже при достижении 15 метров в глубину конструкция оставалась безопасной, - рассказал представитель подрядчика ГК «Моспроект-3» Дмитрий Верия.

Масштабные работы ведутся и на площади Сенной. Здесь уже перестроено более 2 тысяч метров сетей связи, а также уложено более 6 тысяч метров электрических кабелей. Кроме того, проложены сети водопровода, канализации, теплоснабжения и газа.