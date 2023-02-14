Соцсети, улица и работа: Где чаще всего находят свою любовь нижегородцы

Эксперты: Чаще всего нижегородцы находят свою вторую половинку на работе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если вы думаете, что найти свою любовь можно только в клубах или на вечеринках, то вы глубоко заблуждаетесь. Оказывается, самым романтичным местом знакомства является…работа. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob, выяснившие в преддверии Дня всех влюбленных, где чаще всего встречают свою вторую половинку нижегородцы.

Участниками опроса стали взрослые люди, состоящие в браке или в отношениях. Как оказалось, каждый пятый опрошенный встретил свою вторую половинку на работе. Это стало самым популярным местом знакомства, набравшим 19%.

Чуть меньше – 16% - нашли свою любовь через интернет. Причем половина этой группы воспользовались специальными сайтами знакомств, а вторая половина – знакомилась в обычных социальных сетях. Еще 13% «окольцованных» нижегородцев познакомились благодаря друзьям и общим знакомым, а 10% - встретили друг друга на улице.

- 9% опрошенных нижегородцев познакомились в университете, 6% — в школе, - заявляют эксперты. - Будучи соседями, познакомились и полюбили друг друга 4%, еще столько же встретились на отдыхе. Знакомство в ресторане переросло в серьезные отношения у 3%. Еще по 3% встретили свою половинку в гостях, магазине и на вечеринке.

Самый маленький процент набрали знакомства в парке, на даче и в клубе – всего по 1%. Столько же опрошенных нижегородцев были знакомы со своей второй половинкой с детства. Среди других популярных мест знакомства нижегородцы называли общественный транспорт, свадьбы знакомых, экскурсии, рыбалку, спортивные и развлекательные мероприятия.

Стоит отметить, что результаты опроса в Нижнем Новгороде и других российских городах сильно отличаются от результатов, полученных в столице. Как оказалось, в Москве самым популярным место знакомства стал интернет.

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