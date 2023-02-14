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Новости компаний14 февраля 2023 7:14

OMODA С5. Тест-драйв яркой новинки в «Нижегородце»

Рады сообщить вам, что в дилерских центрах «Нижегородец» доступен тест-драйв фастбэк-кроссовера OMODA C5

Фастбэк-кроссовер OMODA C5 – это яркий представитель бренда, который прежде всего удивляет внешним видом, затем удерживает внимание своими техническими характеристиками и, наконец, полностью покоряет вас современными технологиями, которые сделают ваше передвижение на нем максимально комфортным. Автомобили полностью адаптированы под российские дорожные и погодные условия.

За рулем этого автомобиля вы ощутите себя капитаном космического корабля, ведь отличительными чертами OMODA С5 являются футуристичный дизайн и современные технологии.

Менеджеры отдела продаж предложат вам два варианта тест-драйва: короткий городской и длинный с элементом легкого бездорожья, чтобы вы в полной мере могли ощутить характер и поведение автомобиля в разных условиях.

*Необходима предварительная запись на тест-драйв и наличие паспорта и водительских прав.

Ждем вас в официальных дилерских центрах OMODA «Нижегородец»! Приезжайте, пройдите тест-драйв и убедитесь лично в уникальности яркой новинки 2023 года!

Адреса:

г. Нижний Новгород., Южное шоссе 2Д.

г. Нижний Новгород., Казанское шоссе 25к2.

Ссылка на сайт: https://omoda-nnmotors.ru/

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БИЗНЕС-ПРЕСС