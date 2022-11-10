Школа-приют «Белый крест» располагалась на территории Студеного квартала в Нижнем Новгороде в конце XIX века

Школа относилась к частным учебным заведениям. Фото: Заповедные кварталы.

Главное учреждение благотворительного общества «Белый крест» – школа-приют – располагалась на территории Студеного квартала в Нижнем Новгороде в конце XIX века. Информацию об этом случайно удалось найти в исторических архивах.

– Весь овраг в 1891, «голодном», году, был заровнен, и по нему рассажена аллея из липовых и березовых деревьев; это одно из лучших мест для дневных игр детей. По правой стороне улицы и на углу Студеной находится начальная школа «Белаго Креста», – написано в одном из периодических изданий того времени.

Как выяснилось, школа-приют была основана в Нижнем Новгороде в 1899 году и относилась к частным учебным заведениям. Здание, находившееся на Звездинке прямо на пересечении со Студеной, до нашего времени не сохранилось. В данном учреждении жили и учились сыновья офицеров, пострадавших на службе. После приюта некоторые из воспитанников могли быть приняты в кадетские корпуса за счёт государства.

Сама организация «Белый крест» действовала по всей России и оказывала поддержку и помощь тем, кто пострадал на войне, а также их семьям: детям, женам и вдовам. Для них люди безвозмездно передавали деньги, вещи и даже помещения. Первое такое общество создали в Санкт-Петербурге сразу после русско-турецкой войны.

Здание школы, увы, не сохранилось. Фото: Заповедные кварталы.

Известно, что для пожилых и больных членов семей воинов «Белый крест» помогал выделять места в богадельнях и больницах, а для сирот – в приютах. Общество находилось под покровительством великого князя Михаила Александровича и просуществовало до 1917 года, пока не было ликвидировано новой властью.

– Каждый раз, совершая подобные открытия, нас удивляет, насколько прошлое, порой, находится в тесной связи с сегодняшним днем. Раз за разом возникающие переклички образуют связь с нашим настоящим. Так история, совершая столетнюю петлю, вновь протирает свое пыльное зеркало, предлагая нам пристально в него посмотреться — нам же хотелось бы увидеть в нем возрождение традиции нижегородской благотворительности и помощи всем, – сообщили в своём телеграм-канале представители «Заповедных кварталов», которые и обнаружили эту находку.

Кстати, многие уникальные находки обнаруживают совершенно случайным образом – подобное в этом году произошло и с нижегородским профессором Львом Залесским. Мужчина нашел в заброшенной деревне редкий псалтырь XVIII века, который целиком и полностью оказался рукописным. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» связалась с ученым и выяснила, как была найдена книга и почему она так важна.

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