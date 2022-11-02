Шуховская башня, фабрика «Маяк» и пакгаузы: какие символы появились на новой форме спортивных клубов Нижнего Новгорода

Новую форму получили пять нижегородских клубов. Фото: Мария СОРОКИНА

Презентация новой единой игровой формы для пяти ключевых спортивных клубов Нижнего Новгорода состоялась в преддверии Дня народного единства 2 ноября. В Гербовом зале Нижегородской ярмарки состоялось эффектное мультимедийное шоу — танцоры парили в лучах яркого света, а голос комментатора рассказывал о том, какие знаковые объекты города появятся на футболках, свитере и джерси наших спортсменов. Затем присутствующим показали обновленную игровую экипировку для хоккеистов «Торпедо», футбольного и баскетбольного «Пари НН», мини-футбольного клуба «Торпедо» и волейболистов АСК. Свои ближайшие домашние матчи наши спортсмены проведут именно в этой форме.

Игроки нижегородских команд уже примерили новую форму. Фото: Мария СОРОКИНА

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича, формы, посвященные Дню народного единства, в нашем городе делают уже второй год в рамках проекта «Вместе за Нижний». В этом году команд-участниц стало заметно больше — присоединились волейболисты, и команда по мини-футболу.

- Проект уникален тем, что здесь объединены и спорт, и культура. Через спорт мы рассказываем о главных местах в городе и историях, связанных с ними. Здесь Шуховская башня, которая впервые была представлена на Всероссийской выставке 1896 года в Нижнем Новгороде и отсюда пошла по миру, пакгаузы на Стрелке — металлические конструкции, которые превратились в концертный зал и галерею. Конечно же, Нижегородская ярмарка, как один из главных символов города и его сердце, фабрика «Маяк» — фантастической красоты дом работы архитектора Федора Шефтеля и, конечно же, единственный в городе дворец - Усадьба Рукавишниковых. Все эти объекты объединяет очень глубокая история, которую мы хотели донести до всей страны, - заметил Беркович.

По его словам, в оформлении принципиально не использовались такие узнаваемые объекты как Дмитриевская башня Нижегородского кремля. Одной из задач было показать новые достопримечательности, которые были благоустроены совсем недавно. Никаких скрытых посланий в том, почему у торпедовцев ярмарочный павильон, а у баскетболистов опора ЛЭП из Дзержинска, на самом деле нет. Достопримечательности подбирались по принципу «смотрится хорошо». Сами спортсмены о новой форме высказывались исключительно в позитивном ключе. Так, защитник «Торпедо» Богдан Конюшков примеряет уже третий хоккейный свитер за сезон. На предыдущей домашней серии игр «Торпедо» показало еще и свою ретро-форму.

- Недавно узнал, что в ретро-форме мы давно не побеждали. Я думаю, надо ломать этот стереотип и побеждать во всех формах, и в этой новой тоже! - считает восходящая звезда «бело-синих».

На хоккейном свитере изображен Главный ярмарочный павильон. Фото: Мария СОРОКИНА

По его словам, форма в большей степени важна болельщикам, которые наблюдают за игрой и видят, как хоккеисты в ней смотрятся.

- Нижний Новгород — очень красивый город. Я гулял на различных его площадях, и мне понравилась инфраструктура, - добавил хоккеист.

Драган Апич из БК «Пари НН» так и не решил, какая форма лучше — та, в которой он начал сезон или та, что примерил на мероприятии.

- Форма очень крутая, мне очень нравится. Я верю, что у нас будут одни только победы в ней. Знаю историю Шуховской башни, но еще не успел увидеть воочию. В целом, это очень здорово, что все клубы объединились ради такого проекта, как одна большая спортивная семья. Я занимаюсь баскетболом, и все мои мысли направлены только на этот вид спорта, но я очень хотел бы посетить игры всех этих клубов и увидеть их вживую.

Шуховская башня украсила джерси наших баскетболистов. Фото: Мария СОРОКИНА

С ним согласен и полузащитник молодежки футбольного «Пари НН» коренной нижегородец Егор Гаганин. По его словам, спорт сближает людей, и очень здорово, что клубы объединились в едином порыве. Спортсмен признался, что ходит на матчи других наших команд - в частности, на хоккей. А еще Егору нравятся перечисленные здания и сооружения.

Нижегородские футболисты будут играть в футболках с пакгаузами. Фото: Мария СОРОКИНА

- Больше всего мне понравилась Усадьба Рукавишниковых — это одно из любимых мест в моем городе, - заявил футболист. Этот памятник архитектуры, увы, украсил форму волейболистов.

Усадьба Рукавишников появилась на форме волейболистов. Фото: Мария СОРОКИНА

- Если предложит поменяться - не откажу. Мне не жалко! - отозвался доигровщик АСК Клим Мозжухин, и все присутствующие сразу ощутили ту самую сплоченность, которая присутствует в спортивной среде.

- Для Нижнего Новгорода этот проект имеет особое значение. Здесь большая спортивная семья - очень много профессиональных клубов. Мне кажется, очень круто, что произошло такое объединение, - подытожил игрок ПКМФ «Торпедо» Джано Кварацхелия.

У мини-футбольной команды на форме изображена фабрика "Маяк". Фото: Мария СОРОКИНА

К слову уже в ближайшие дни 3 и 4 ноября в Гербовом зале Нижегородской ярмарки состоится презентация формы для болельщиков, а также встреча с игроками и автограф-сессия. Расписание мероприятий указано на сайтах нижегородских команд. Вход свободный.