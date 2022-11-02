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Спорт2 ноября 2022 18:30

Шуховская башня, фабрика «Маяк» и пакгаузы: какие символы появились на новой форме спортивных клубов Нижнего Новгорода

Пять спортивных клубов Нижнего Новгорода получили новую форму ко Дню народного единства
Мария СОРОКИНА
Новую форму получили пять нижегородских клубов.

Новую форму получили пять нижегородских клубов.

Фото: Мария СОРОКИНА

Презентация новой единой игровой формы для пяти ключевых спортивных клубов Нижнего Новгорода состоялась в преддверии Дня народного единства 2 ноября. В Гербовом зале Нижегородской ярмарки состоялось эффектное мультимедийное шоу — танцоры парили в лучах яркого света, а голос комментатора рассказывал о том, какие знаковые объекты города появятся на футболках, свитере и джерси наших спортсменов. Затем присутствующим показали обновленную игровую экипировку для хоккеистов «Торпедо», футбольного и баскетбольного «Пари НН», мини-футбольного клуба «Торпедо» и волейболистов АСК. Свои ближайшие домашние матчи наши спортсмены проведут именно в этой форме.

Игроки нижегородских команд уже примерили новую форму.

Игроки нижегородских команд уже примерили новую форму.

Фото: Мария СОРОКИНА

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича, формы, посвященные Дню народного единства, в нашем городе делают уже второй год в рамках проекта «Вместе за Нижний». В этом году команд-участниц стало заметно больше — присоединились волейболисты, и команда по мини-футболу.

- Проект уникален тем, что здесь объединены и спорт, и культура. Через спорт мы рассказываем о главных местах в городе и историях, связанных с ними. Здесь Шуховская башня, которая впервые была представлена на Всероссийской выставке 1896 года в Нижнем Новгороде и отсюда пошла по миру, пакгаузы на Стрелке — металлические конструкции, которые превратились в концертный зал и галерею. Конечно же, Нижегородская ярмарка, как один из главных символов города и его сердце, фабрика «Маяк» — фантастической красоты дом работы архитектора Федора Шефтеля и, конечно же, единственный в городе дворец - Усадьба Рукавишниковых. Все эти объекты объединяет очень глубокая история, которую мы хотели донести до всей страны, - заметил Беркович.

По его словам, в оформлении принципиально не использовались такие узнаваемые объекты как Дмитриевская башня Нижегородского кремля. Одной из задач было показать новые достопримечательности, которые были благоустроены совсем недавно. Никаких скрытых посланий в том, почему у торпедовцев ярмарочный павильон, а у баскетболистов опора ЛЭП из Дзержинска, на самом деле нет. Достопримечательности подбирались по принципу «смотрится хорошо». Сами спортсмены о новой форме высказывались исключительно в позитивном ключе. Так, защитник «Торпедо» Богдан Конюшков примеряет уже третий хоккейный свитер за сезон. На предыдущей домашней серии игр «Торпедо» показало еще и свою ретро-форму.

- Недавно узнал, что в ретро-форме мы давно не побеждали. Я думаю, надо ломать этот стереотип и побеждать во всех формах, и в этой новой тоже! - считает восходящая звезда «бело-синих».

На хоккейном свитере изображен Главный ярмарочный павильон.

На хоккейном свитере изображен Главный ярмарочный павильон.

Фото: Мария СОРОКИНА

По его словам, форма в большей степени важна болельщикам, которые наблюдают за игрой и видят, как хоккеисты в ней смотрятся.

- Нижний Новгород — очень красивый город. Я гулял на различных его площадях, и мне понравилась инфраструктура, - добавил хоккеист.

Драган Апич из БК «Пари НН» так и не решил, какая форма лучше — та, в которой он начал сезон или та, что примерил на мероприятии.

- Форма очень крутая, мне очень нравится. Я верю, что у нас будут одни только победы в ней. Знаю историю Шуховской башни, но еще не успел увидеть воочию. В целом, это очень здорово, что все клубы объединились ради такого проекта, как одна большая спортивная семья. Я занимаюсь баскетболом, и все мои мысли направлены только на этот вид спорта, но я очень хотел бы посетить игры всех этих клубов и увидеть их вживую.

Шуховская башня украсила джерси наших баскетболистов.

Шуховская башня украсила джерси наших баскетболистов.

Фото: Мария СОРОКИНА

С ним согласен и полузащитник молодежки футбольного «Пари НН» коренной нижегородец Егор Гаганин. По его словам, спорт сближает людей, и очень здорово, что клубы объединились в едином порыве. Спортсмен признался, что ходит на матчи других наших команд - в частности, на хоккей. А еще Егору нравятся перечисленные здания и сооружения.

Нижегородские футболисты будут играть в футболках с пакгаузами.

Нижегородские футболисты будут играть в футболках с пакгаузами.

Фото: Мария СОРОКИНА

- Больше всего мне понравилась Усадьба Рукавишниковых — это одно из любимых мест в моем городе, - заявил футболист. Этот памятник архитектуры, увы, украсил форму волейболистов.

Усадьба Рукавишников появилась на форме волейболистов.

Усадьба Рукавишников появилась на форме волейболистов.

Фото: Мария СОРОКИНА

- Если предложит поменяться - не откажу. Мне не жалко! - отозвался доигровщик АСК Клим Мозжухин, и все присутствующие сразу ощутили ту самую сплоченность, которая присутствует в спортивной среде.

- Для Нижнего Новгорода этот проект имеет особое значение. Здесь большая спортивная семья - очень много профессиональных клубов. Мне кажется, очень круто, что произошло такое объединение, - подытожил игрок ПКМФ «Торпедо» Джано Кварацхелия.

У мини-футбольной команды на форме изображена фабрика "Маяк".

У мини-футбольной команды на форме изображена фабрика "Маяк".

Фото: Мария СОРОКИНА

К слову уже в ближайшие дни 3 и 4 ноября в Гербовом зале Нижегородской ярмарки состоится презентация формы для болельщиков, а также встреча с игроками и автограф-сессия. Расписание мероприятий указано на сайтах нижегородских команд. Вход свободный.