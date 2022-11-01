Встреча с игроками и экскурсия по спортивной базе: Нижегородцы выиграли особенные призы от «Пари НН»

Нижегородцы смогли встретиться с игроками «Пари НН» благодаря Карте болельщика. ФОТО: ФК "Пари НН".

Мечты всегда сбываются – в этом убедились болельщики футбольного клуба «Пари НН», сумевшие выиграть особенные призы от любимого клуба. И все благодаря Карте болельщика. Встреча с любимыми игроками, экскурсия по спортивной базе и возможность вживую понаблюдать за тренировками – вот лишь часть разыгранных призов. А самые юные болельщики смогли и сыграть с футболистами после тренировки. Призы от клуба разыгрывались среди зрителей, посетивших матчи «Пари НН» - «Краснодар» 16 октября и «Пари НН» - «Зенит» 22 октября.

- Давно мечтал увидеть футболистов нашей команды вблизи. Приз выиграл мой дядя, в клубе разрешили сходить вместо него. Мне сообщила об этом мама, я очень обрадовался. Всегда мечтал со всеми футболистами сфотографироваться и взять у них автографы. Больше всего хотелось познакомиться с Тимуром Сулеймановым и Милсоном. Они мои любимые игроки, – признался один из победителей Егор Калинкин.

Подобные акции сейчас проводятся на каждом матче. Особенные призы разыгрываются среди всех посетителей матчей МИР РПЛ. Все призы направлены на еще большее сближение болельщиков и футболистов ФК «Пари НН». Благодаря этому посетители получают возможность быть еще ближе к команде.

ФОТО: "Пари НН"

- От болельщиков не требуется никаких дополнительных действий – нужно просто прийти на футбольный матч по FUNID. Методом случайного выбора по карте болельщика определяются победители конкурса, выигравшие приз от команды, - рассказывают представители клуба.

Подробная информация о дальнейших розыгрышах – в социальных сетях клуба: https://vk.com/fcnn_ru.

СПРАВКА «КП»

Карта болельщика - новый цифровой сервис для посещения футбольных матчей. В основу системы легли технологии, которые уже применялись на крупнейших международных спортивных событиях, проходивших в России, – Зимних Олимпийских играх 2014, Кубке конфедераций FIFA 2017, Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 и ЕВРО-2020. С учетом специфики Чемпионата России по футболу технология усовершенствована. Теперь болельщики для прохода будут использовать не именной бейдж, а QR-код.

Оформить заявление на Карту болельщика можно в личном кабинете на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/fancard), выбрав услугу «Карта болельщика». Требуется заполнить анкету с личными данными и загрузить свое портретное фото на светлом фоне. После этого необходимо подтвердить данные — прийти с паспортом в МФЦ одного из 12 регионов, где есть клубы-участники РПЛ, или во временный центр обслуживания около стадионов в 5 городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Самаре, Ростове-на-Дону. Карта нужна всем, кто будет на стадионе в день матча, в том числе детям.