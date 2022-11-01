День народного единства 2022 в Нижнем Новгороде: программа празднования, площадки, мероприятия. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Программу празднования Дня народного единства опубликовали в Нижнем Новгороде. Главными площадками празднования станут площадь Минина и Пожарского, Нижегородский кремль, городские парки и нижегородский художественный музей. Рассказываем, какая программа ждет горожан в День народного единства 2022 в Нижнем Новгороде.

Площадь Минина и Пожарского

- с 14.00 до 20.00 пройдет ярмарка ремесленных товаров и промыслов, а также гастрономическая ярмарка народов России. 12 ярмарочных домиков будут посвящены локальным кухням, остальные — товарам и промыслам от 18 муниципальных образований области, представителей народностей России.

- с 14.00 до 20.00 будут работать зоны исторической реконструкции «От победы к победе». Площадка мероприятия представляет собой четыре тематические зоны, отражающие эпохи значимых побед: победы А.Невского, Народное ополчение, победы над Наполеоном и Великую Отечественную войну. Каждая зона включает в себя мастер-класс, тематическую экспозицию, работу костюмированных персонажей соответствующего исторического периода.

- с 14.00 до 21.00 на сцене состоится праздничный концерт. В нем примут участие лучшие творческие коллективы, артисты, исполнители разных направлений культуры и искусства Нижнего Новгорода, а также приглашенные артисты из ДНР и ЛНР. Завершится музыкальная программа выступлением на главной сцене хедлайнера.

- в течение дня будет работать брендированная зона, в которой любой желающий сможет записать видеоприветствия военнослужащим и мобилизованным. Также в ее оформление будет интегрирован специальный QR-код, при помощи которого все желающие смогут сделать пожертвования в фонд ОНФ «Все для Победы!».

Парки

В течение дня в городских парках будут выступать нижегородские оркестры и коллективы, детские танцевальные и вокальные группы, солисты.

- с 13.00–15.00 — парки «Светлоярский», Станкозавода и Свердлова;

- с 11.00–15.00 — парк «Швейцария»;

- с 14.00–16.00 — Парк культуры и отдыха Автозаводского района

Музеи

В честь государственного праздника в Нижнем Новгороде организуют бесплатное посещение постоянных экспозиций всех государственных музеев. Посетителей ждут специальные программы.

- в усадьбе Рукавишниковых 4 ноября запланировано три сеанса музыкальной гостиной «Старинный граммофон поведает о подвигах». В 11.45, 12.45 и 13.45 в бальном зале будет продемонстрирована работа старинного прибора – прозвучат патриотические мелодии первой половины XX века.

- в Нижегородском кремле в экспозиции Ивановской башни пройдет три сеанса лекции «Подвиг народного единства».

- В мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» запланирована командная викторина «Смутное время», а также три сеанса экскурсии «Накануне Смуты: эпоха Ивана Грозного». Посещение этих мероприятий бесплатное, по предварительной регистрации. Дополнительная информация размещена на сайте НГИАМЗ.

- В НГХМ|Русское искусство с 11.00 до 19.00 будут организованы интерактивные видеоэкскурсии, посвященные картине К.Е. Маковского «Воззвание Минина», картине М.И. Скотти «Минин и Пожарский», памятникам древнерусского искусства, связанным с историей Народного ополчения.