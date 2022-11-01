Каждый четвертый житель Нижегородской области сделал прививку от гриппа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 850 тысяч человек в Нижегородской области сделали прививку против гриппа, вакцинацию прошел каждый четвертый житель региона. В том числе иммунизация прошли свыше 260 тысяч детей, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в этом сезоне в Нижегородскую область поступило 1 млн 422 тысячи доз вакцины, в том числе 293 тысячи – для детей. Детские коллективы подвержены распространению вирусов в первую очередь, однако на данный момент заболеваемость не носит характер эпидемии. Сейчас в Нижегородской области нет полностью закрытых на карантин школ и детских садов, учебный и воспитательный процесс приостановлен частично в 2,8% учреждений.

В этом году эпидемия прогнозируется раньше обычного. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В этом сезоне распространены четыре штамма вирусов гриппа. Это штаммы А «Виктория» (Н1N1), A «Камбоджа» (H3N2), B «Вашингтон» и B «Пхукет». По прогнозам специалистов, в этом году эпидемия гриппа придет раньше обычного на 1,5-2 месяца: в Нижегородской области рост заболеваемости ожидают уже в декабре. Примерно в это же время прогнозируется новая волна коронавируса.

Специалисты напоминают, что самым надежным способом профилактики респираторных заболеваний остается вакцинация. 26 октября в Нижегородскую область пришел последний транш вакцины для взрослых – было получено 400 тысяч доз. Сотрудники Роспотребнадзора предупреждают, что не стоит откладывать прививку на потом.

- Лучше привиться заранее, так как на формирование иммунитета уходит 3-4 недели. Прививки от гриппа и коронавируса можно сделать как одновременно, так и с любым интервалом – хоть через день, хоть через месяц, - пояснила заместитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

Сделать прививку нижегородцы могут как в поликлиниках по месту жительства, так и в частных медицинских центрах.

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Новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в Нижегородской области может случиться уже в ноябре в связи с приходом нового штамма. На территории России уже появились первые случаи заболевания штаммом «цербер», однако до Нижегородской области он пока не добрался – во всяком случае, ни одного факта болезни не зафиксировано. В сентябре регион пережил очередной подъем заболеваемости COVID-19, однако эта волна не достигла критических значений (подробности).