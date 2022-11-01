«Накренился из-за ветра»: Памятник Ленину «сдуло» в Нижегородской области

Памятник Ленину в Сарове демонтировали из-за сильного ветра. ФОТО: страница Алексея Сафонова.

Памятник Ленину в закрытом городе Сарове Нижегородской области пришлось демонтировать из-за сильного ветра. В противном случае он мог представлять угрозу для жизни прохожих. Об этом на своей странице вконтакте рассказал глава Сарова Алексей Сафонов.

- Сегодня много вопросов: что происходит с памятником Владимиру Ильичу, - отметил чиновник. - В ночь с 30 на 31 октября из-за сильного ветра памятник накренился так, что стал представлять угрозу для жизни прохожих.

По словам главы города, городские власти уже выезжали на место вместе со специалистами. Однако выяснилось, что выровнять и восстановить на месте памятник невозможно.

- Более того, выявлено, что закладные пришли в негодность, что привело к потере жесткости конструкции, - пояснил Алексей Сафонов. - В настоящий момент отправили памятник на ответственное хранение. Проводится детальное обследование конструкции и разработка проекта восстановления.

Правда, мнение самих горожан относительно дальнейшей судьбы Ильича разошлись. Кто-то считает, что памятник стоит так и оставить на ответственном хранении, а кто-то ратует за его скорейшее возвращение.

- Может, переименовать площадь в площадь Трутнева или Сахарова, а Ильича оставить на длительном хранении, - предлагает Геннадий Н.

- Площадь Ленина- это наша история, история для наших детей. Ответственное хранение не должно стать длительным, - уверена Наталья Ф.