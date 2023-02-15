Нижегородские болельщики ХК «Торпедо» поженились прямо на ледовой арене в День всех влюбленных

Торжественное событие состоялось 14 февраля. Фото: Ольга Краснова

Впервые в истории Нижнего Новгорода церемония бракосочетания состоялась на ледовой арене КРК «Нагорный», который является домашней площадкой хоккейной команды «Торпедо». Торжественное событие состоялось 14 февраля. В ряде стран эта дата считается Днем всех влюбленных, когда принято дарить валентинки и признаваться в своих чувствах. По словам руководителя областного управления ЗАГС Ольги Красновой, нижегородцы Александр и Маргарита Коломенковы вступили в брак незадолго до начала ледовой встречи «Торпедо» - «Сибирь» в рамках Континентальной хоккейной лиги.

Молодые обменялись кольцами прямо на льду. Фото: Ольга Краснова.

- Молодожёны - болельщики «Торпедо» и важнейшее событие своей жизни отпраздновали с командой и тысячами зрителей. Счастья и любви молодым! Победы команде! «Торпедо» вперёд! - написала Краснова на своей странице в соцсетях.

Судя по опубликованным фотографиям, после церемонии нижегородцы получили в подарок хоккейные свитера «Торпедо» со своей фамилией и номером 14.

Молодожены получили свитера "Торпедо". Фото: Ольга Краснова

В комментариях к записи многие пожелали молодоженам счастья и любви, а также отметили, что идея пожениться на льду достаточно оригинальная. Теперь в фан-сообществе «бело-синих» стало на одну семью больше.

К слову, день выдался радостным и для болельщиков, и для самой команды. Матч с «Сибирью» торпедовцы выиграли в нелегкой борьбе. Два периода прошли по сценарию хозяев, а в третьем сибиряки забили три шайбы подряд и сравняли счет. Автором победной шайбы стал Максим Летунов. Также в составе нижегородцев отличились Богдан Конюшков и Василий Атанасов, а Сергей Гончарук оформил дубль. Переходящий шлем Минина получил голкипер Адам Хуска за 41 сейв.

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