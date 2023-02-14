Отсидит в колонии и выплатит полмиллиона рублей: в Нижегородской области вынесен приговор пьющему водителю, угробившему пассажира-подростка

Трагический случай произошел прошлым летом. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

На днях завершился суд над водителем, что устроил смертельное ДТП в городе Шахунья Нижегородской области прошлым летом. Мужчину обвиняли в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к гибели человека.

Трагедия произошла в ночь на 23 июня 2022 года. 30-летний Игорь* ехал на своей «шестерке» от Шахуньи в направлении пригорода, где располагаются деревни Петрово и Малая Пристань. В одной машине с ним находились четверо человек, в том числе, 17-летний паренек. Водителя не заботило, что в его автомобиле неисправно рулевое управление, и эта оплошность впоследствии сыграла свою роль. В определенный момент Игорь* потерял управление над легковушкой, и ее повело в кювет с дальнейшим опрокидыванием. Среди тех, кто находился в салоне, подростку повезло меньше всех. Будучи не пристегнутым ремнем безопасности, паренек выпал на обочину, а сверху на него упала тонна металла. Несовершеннолетний пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как выяснилось, водитель ВАЗа был пьян. По факту произошедшего сразу же возбудили уголовное дело. До суда мужчина находился под стражей. Свою вину он признал. С декабря по февраль уголовное дело рассматривалось в районном суде. Заседания несколько раз переносились по иным причинам, однако приговор все-таки был вынесен. Суд признал мужчину виновным в гибели подростка и назначил наказание в виде 6-ти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, его на два года лишили права управлять автомобилем.

Кроме того, городской прокурор подал иск в отношении обвиняемого с требованием выплатить компенсацию матери погибшего подростка, которой был причинен моральный вред. Суд удовлетворил требование взыскать с виновника ДТП полмиллиона рублей.

В настоящее время приговор в отношении него еще не вступил в законную силу.

* - имя изменено.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен