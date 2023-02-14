Машины раскидало в разные стороны: массовая авария с пострадавшими произошла в Нижнем Новгороде утром 14 февраля

ДТП произошло утром на улице Родионова. Фото: "ЧП 52 Нижний Новгород"

Массовое ДТП произошло в Нижнем Новгороде ранним утром 14 февраля. По информации регионального УГИБДД в 7:10 утра у дома №109 по улице Родионова столкнулись сразу пять транспортных средств — две легковушки, два кроссовера и маршрутка №45.

24-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Авео» при перестроении задел автобус после чего автомобиль выкинуло на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Шевроле Каптива» и «Фольцваген Поло», попутно задевая «Лексус».

В результате автомобили раскидало в разные стороны, словно бильярдные шары. В результате серьезно повреждены оба «Шевроле» а также «Фольцваген».

В результате аварии "Шевроле Каптива" серьезно поврежден. Фото: "ЧП 52 Нижний Новгород"

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на этом участке автодороги образовался серьезный затор. На месте происшествия работали специалисты Госавтоинспекции, а также скорая помощь и МЧС. Без пострадавших в этой аварии не обошлось.

На месте ДТП работали экстренные службы. Фото: "ЧП 52 Нижний Новгород"

- Водители «Фольцвагена» и «Шевроле Каптива» были доставлены в больницу имени Семашко. Все водители — мужчины в возрасте до 40 лет, - уточнили в УГИБДД по региону.

В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.

По данным портала Яндекс.Пробки к 10-ти часам утра на участке все еще сохраняется автомобильная пробка. Пользователи портала сообщают о еще одном ДТП в районе дома №115.

Водители сообщают, что на участке произошло два ДТП. Фото: Яндекс.Пробки

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